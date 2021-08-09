港隊創歷史佳績 1金2銀3銅別東京 三年後再戰巴黎

香港健兒在東京奧運會取得一金二銀三銅，不單打破香港歷史上每屆最多隻取得一面獎牌的紀錄，獎牌總數更超越歷屆總和，且令香港首次打入獎牌榜前五十名，以49位排於印度之後。法國駐港總領事館在社交平台恭喜港隊獲取佳績，並表示，「好期待在2024年巴黎奧運會跟大家再見！」然而，至少兩名運動學者表示，部分項目如單車太倚重個人，卻後繼無人，促港府檢討現時的精英運動發展政策，否則，要在巴黎奧運保持成績或突破將是挑戰。 包括香港在內的兩岸三地，在東奧均取得較2016年裡約熱內盧奧運會更好的成績，中國以38金、32銀、18銅高踞獎牌榜亞軍之位，較上屆升一級；台灣亦以2金、4銀、6銅，由上屆獎牌榜50位躍升至34位。

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港隊在奧運取得佳績，個別商業機構均有獎勵安排，除奪獎運動員獲得數以十萬元的獎金之外，運動科研的經費亦有額外進帳，在最後一天為香港增添銅牌的單車手李慧詩，她和隊友破風戰衣，便是由新鴻基地產執行董事郭基輝資助科技大學和體育學院合作研發，郭已決定把資助額由600萬港元(下同，摺合66萬歐元)增至1000萬。

然而，運動發展離不開政府政策，今屆奧運的佳績可以說是港府在2012年李慧詩獲得奧運獎牌後加大投資的成果，根據體育學院年報，精英運動員發展基金在2012/13年度只撥款2.8億元資助四個項目共692人，翌年撥款即大增16%至3.25億，項目大增至26個，而受惠人數基本不變；及至2019/20年，撥款已增至6.65億，訓練項目增至33個，而受惠人數亦增至789人。若以每名運動員的平均撥款額計算，數額更由2012/13年的405萬元，倍增至去年的843萬元。至於今年，撥款額更增至7.37億元。

然而，這種精英培訓形式卻因基層選才不足、專業運動員退役後前途受限而出現人才青黃不接。浸會大學體育、運動及健康學系教授鍾伯光和將於本月退休的同系副教授雷雄德分別指出，體育缺乏新血，以致青黃不接，這在單車、體操及空手道項目均有出現。雷雄德認為，香港青少年較少運動固然是其中一個難找運動員的因素，但學校行政配合亦重要，因為運動員往往因為專註體育而難以兼顧課程，被迫放棄學業，他呼籲當局考慮提供彈性課程予運動員。

鍾伯光則認為港府應儘早檢討精英運動發展的政策，他指出，今屆的得獎選手下屆會成為其他運動員的挑戰目標，壓力增加下衛冕會有難度；另外，部分選手年紀相對較大，如果三年後仍要靠現年34歲、原本打算今年退役的李慧詩出戰單車賽，是反映當局在梯隊培訓上做得不足。他警告，港人看到港隊今屆表現，下屆將會有更大期望，若要有更好成績，現時措施可能已不合適。

行政長官林鄭月娥昨(8日)午在李慧詩為香港奪得最後一面銅牌後表示，港府會繼續在政策、設施和資源上支持體育發展，甚至包括讓已過讀書年齡的運動員退役後加入紀律部隊再進修的建議，她亦表示，可以考慮，指港府亦期望精英運動員加入，不會很計較學歷或資歷，一定要給他們更多全方位機會。