澳專家稱中國近年或在亞洲開戰 台灣最可能有兵烽

澳大利亞拉籌伯大學（LaTrobe University）近日召開中國問題專家小組會議，學者一致認為中國將會在亞洲開啟戰端。斯坦福大學“弗里曼斯波利（Freeman Spogli）國際問題研究院”研究員梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）則指出，美國100%會出兵。

廣告 繼續瀏覽後續

據新頭殼今天報道稱，澳大利亞拉籌伯大學上周開會討論中國在亞洲發動戰爭的可能性。澳大利亞新聞網（News.com.au）消息稱，梅慧琳認為中國將會在6到7年內開啟戰端，而台灣是最可能遭遇兵烽的地方。據梅慧琳指出，中國無法使用灰色地帶、脅迫、政治戰等灰色地帶手段完全控制台灣，而習近平又將他的政治遺產寄託在奪取台灣。

梅慧琳指出，一旦中國在亞洲開啟戰端，美國100%會介入。問題在於，中國可能研判即便美國介入，自己也能取勝；據梅慧琳分析，中國之所以可能做出這樣的研判，不是中國軍隊比較強大，而是中國比美國在地理位置上更接近台灣。中國可能試圖在美國來不及反應之前，就採取行動。而美國一旦失敗，對整個印太地區都將出現嚴重的後果。

人文暨社會科學院長比斯利（Nick Bisley）則指出，現在的局勢很接近1914年一次世界大戰爆發前夕。習近平的公開信號是不會將台灣問題留給下一代。習近平的任期沒有明確的終結點，所以難以推估他會出兵的確切時間點。比斯利還認為，美國絕對會支持台灣。最重要的原因是，如果美國不支持台灣，將會嚴重損傷美國在全世界的信譽。

據該報道，亞洲協會北澳大利亞研究員伯根斯坦（Guy Boekenstein）則認為，未來 5 到 10 年內不太可能出現一場全面的傳統戰爭，但戰略誤判的可能性依舊存在。柏根斯坦認為，面對中國侵略，澳大利亞將無可避免地加入對立面的聯盟。澳大利亞需要發揮自己的強項，結盟並影響其他國家，為美、日、韓、星等國提供良好的訓練場所。另一方面，也需要與北京建立溝通渠道。

據該報道說，柏根斯坦指出，冷戰期間有各種機制來防止爆發第三次世界大戰或核武衝突。現在防範中國與亞洲各國軍事衝突的機制太少，是導致世局不穩定的原因。