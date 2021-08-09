美國前國家情報總監：COVID-19源於武毒所泄漏 國際奧委會不該讓北京舉辦奧運會

在特朗普政府期間擔任國家情報總監的約翰·拉特克利夫（John Ratcliffe）8月8日接受福克斯新聞採訪時表示：中國在COVID-19大流行中的所為，給全球帶來重大損失，西方政府外交政策應該包括讓中共賠償。國際奧委會不該讓北京舉辦奧運會。

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拉特克利夫說，“在過去幾年中，沒有哪個國家比中國對世界經濟或世界公民的損害更大。”“中國在COVID-19的應對不當，造成數以百萬計的死亡人數，以及它們應為掩蓋疫情所採取的行動負責。” “現在是我們就中國是怎麼回事進行誠實討論的時候了，並且不允許進行虛假敘述。”

拉特克利夫還敦促拜登政府要求中共賠償，他說：“經濟損失和生命損失的賠償，應該成為西方政府對中國未來外交政策的一部分”。“這是我們讓中國承擔責任的唯一方式。與其抱怨和反擊，拜登政府有很好的機會在這方面發揮領導作用。”

幾天前的8月2日周日，拉特克利夫曾經在福克斯新聞發表專欄文章，對中共是美國戰略競爭對手這一說法提出質疑。他認為：“中國不是（戰略競爭對手），它們是世界市場上非法的不誠實競爭者。”“而更重要的是，中共是美國頭號對手，最大的國家安全威脅。“它們想取代我們成為世界超級大國。最重要的是，它們想讓我們在世界市場上屈服於共產主義規則和秩序。”

拉特克利夫文章表示：在疫情大流行期間，他作為國家情報總監，可以接觸到美國政府所有與大流行病有關的最敏感的情報。他所看到的一切都表明大流行病源於武漢病毒研究所的泄漏。他說：“很簡單，實驗室泄漏理論是唯一得到科學、情報和常識支持的理論。”

拉特克利夫還指出：中國共產黨正在“大規模掩蓋病毒起源，以及（疫情）最初爆發的情況”，因此，國際奧委會不應該讓北京舉辦奧運會。拉特克利夫認為：“2022年冬季奧運會應該繼續進行。我們不應該懲罰那些為這一刻而努力訓練的運動員。”

針對追責以及中共繼續拒絕透明度和問責，這位前美國國家情報總監敦促拜登總統必須更進一步，解密並公開發布更多情報，因為這對美國國家和全球利益至關重要。他提議，這種努力應該從美國政府分享其所知道的（信息）開始。從那以後，國際奧委會應該拒絕中共提升其全球形象的活動。