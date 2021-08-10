中國三智庫狠批美國抗疫失敗 疫情溯源是「恐怖主義」

中美就武漢肺炎疫情互相指責在美國快將公布病毒溯源報告前更見熾熱，中國三間智庫公布的調查報告猛批美國政府，直指美國是「全球第一抗疫失敗國、全球第一政治甩鍋國」，其疫情持續擴散、人民枉死是黨派之爭的結果，對疫情全球擴散具不可推卸的責任。

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這份長達2.3萬字、題為《「美國第一」？！美國抗疫真相》的報告，由中國人民大學重陽金融研究院、太和智庫和海國圖智三間中國智庫昨(9日)早在北京發表，並以中、英、法及西班牙語刊行。三個智庫指出，發表報告「還原」美國抗疫的「真相」，是不想人們日後重新追溯這段歷史時，才發現「世界歷史被某些聲音、某些人物某些媒體被歪曲了」。

報告在五章廿節中批評美國政府在疫情防控、政策措施、溯源調查等多方面是「反科學」、「反常識」，是美國成為「抗疫失敗國」的直接原因。報告認為，美國推動國際社會到中國調查病毒起源，是為了轉移國內壓力和出於對華打壓的政治考慮，形容這是「恐怖主義」。

報告指出，美國理應有能力應對疫情，但截至本月7日，美國累計的確診病例和死亡人數均屬世界首位，疫情持續嚴重，是由於美國的政治體制令民主、共和兩黨將政治利益凌駕人命，疫情防控亦缺乏統一協調領導，各州各地各自為政，以至美國人枉丟性命。海國圖智研究院院長陳定定更補充，前任的特朗普政府為了甩鍋，「遲遲掩蓋疫情不採取積極措施都(與疫情持續)有很大關係。」又指「特朗普可能是新冠肺炎假信息的最大推手」。

報告形容，美國是「當之無愧的全球第一抗疫失敗國、全球第一政治甩鍋國、全球第一疫情擴散國、全球第一政治撕裂國、全球第一貨幣濫發國、全球第一疫期動蕩國、全球第一虛假信息國、全球第一溯源恐怖主義國」。對於美國政府曾多次宣稱武肺源自武漢病毒實驗室，《報告》反質疑美國在2019年下半年爆發的所謂不明原因的「呼吸系統疾病」是否就是新冠肺炎？

牽頭髮表報告的中國人民大學重陽金融研究院於2013年初創立，其官網自稱「被多次評為中國最有影響力的“一帶一路”研究高校智庫」，而旗下的金融研究院執行院長王文，曾是《環球時報》主管評論的編委，另外兩個智庫的專家亦多是體制內人士。