中國呼籲世界相信北京的氣候承諾

在聯合國氣候專家（IPCC）的報告公布後，中國今天表示，世界必須對中國應對氣候變化的承諾有信心。中國承諾在2030年前開始減少溫室氣體排放。中國因同時宣布重新開放煤礦以促進經濟活動，引發國際社會質疑。法新社說，中國是世界上最大的污染國。

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據法新社今天發自北京的報道稱，在聯合國氣候專家（IPCC）的報告公布後，北京周二表示，世界必須對中國應對氣候變化的承諾 "有信心"。 中國是世界上最大的污染國，已承諾在2030年前開始減少溫室氣體排放，但同時宣布重新開放煤礦以促進經濟活動。

據中國外交部在抄送給法新社的一份聲明中說："國際社會應該對中國的氣候行動的實施充滿信心。中國外交部門補充說，"我們將忠實地履行我們的國際承諾。"

距離在格拉斯哥舉行的COP26氣候大會還有不到三個月的時間，聯合國氣候專家周一發表報告敲響了警鐘：人類對氣候變化負有 "無可爭辯的 "責任，如果想要限制損害，人類別無選擇，只能大幅減少溫室氣體排放。

法新社說，中國國家主席習近平在4月莊嚴宣布，中國將嚴格控制其燃煤電廠項目，並逐步減少煤炭消費。

煤炭是一種特別污染的能源。

但是中國強大的規畫機構上周為15個煤礦的重啟開放了綠燈，這些煤礦每年將供應約4400萬噸煤炭。而此前，中國已經批准了其它38個煤礦的重新啟動。

據該報道，隨着中國和世界其他地方的經濟復蘇，中國正面臨電力短缺。