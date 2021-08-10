中國網喊追究並制裁巴西足球隊

中國網上今天呼喊追究並制裁巴西足球隊，因為東京奧運男足金牌戰巴西獲勝奪金賽後領獎時，巴西隊沒有穿着贊助商中國品牌“匹克”的領獎服領獎，僅把“匹克”綁在腰上。中國網上批評說這丟了中國的國家尊嚴。

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據中央社今天報道稱，巴西男足不穿匹克穿Nike，惹中國網友喊追究。

東京奧運男足金牌戰於7日舉行，賽後領獎時，奪冠的巴西隊沒有穿着贊助商中國品牌“匹克”的領獎服領獎，僅把領獎服綁在腰上。中國大批網友對此相當不滿，認為這丟了國家的尊嚴。

報道引述香港01消息稱，依照規定，運動員領獎時都要穿着代表團的領獎服上台接受獎牌，這屆奧運，巴西男足的領獎服由中國品牌“匹克”贊助。但領獎時巴西男足隊員僅穿着比賽時的Nike球衣以及匹克長褲，將匹克上衣綁在了腰上。

巴西男足的舉動引發大批中國網友不滿，紛紛表示“匹克如不追究，丟的是國家的尊嚴”、“很明顯是有意為之，一定要追究違約責任”。有網友建議“以後中國贊助商不要和巴西運動員合作了，就該把他們拉進黑名單”、“沒有契約精神的國家永遠別給他們贊助。”

該報道稱，據匹克8日發布聲明表示，他們尊重巴西足球隊對比賽裝備的選擇及現有贊助商權益，但是根據匹克與巴西奧委會協議，所有運動員須統一著匹克全套裝備領獎，不得出現其他品牌。聲明又稱，很遺憾，巴西男足在領獎時刻做出這一違規舉動，違反了國際奧委會對於領獎裝備只能出現一家的準則，而且並未在賽前與匹克進行任何溝通。目前匹克已就此事透過巴西奧委會交涉。