中國/巴西

中國網喊追究並制裁巴西足球隊

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巴西足球隊2021年8月7日東京奧運奪得足球金牌領獎把中國贊助匹克球衣綁在腰間引來中國網民批評。
巴西足球隊2021年8月7日東京奧運奪得足球金牌領獎把中國贊助匹克球衣綁在腰間引來中國網民批評。 © 網絡照片
作者： 小山
26 分鐘

中國網上今天呼喊追究並制裁巴西足球隊，因為東京奧運男足金牌戰巴西獲勝奪金賽後領獎時，巴西隊沒有穿着贊助商中國品牌“匹克”的領獎服領獎，僅把“匹克”綁在腰上。中國網上批評說這丟了中國的國家尊嚴。

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據中央社今天報道稱，巴西男足不穿匹克穿Nike，惹中國網友喊追究。

東京奧運男足金牌戰於7日舉行，賽後領獎時，奪冠的巴西隊沒有穿着贊助商中國品牌“匹克”的領獎服領獎，僅把領獎服綁在腰上。中國大批網友對此相當不滿，認為這丟了國家的尊嚴。

報道引述香港01消息稱，依照規定，運動員領獎時都要穿着代表團的領獎服上台接受獎牌，這屆奧運，巴西男足的領獎服由中國品牌“匹克”贊助。但領獎時巴西男足隊員僅穿着比賽時的Nike球衣以及匹克長褲，將匹克上衣綁在了腰上。

巴西男足的舉動引發大批中國網友不滿，紛紛表示“匹克如不追究，丟的是國家的尊嚴”、“很明顯是有意為之，一定要追究違約責任”。有網友建議“以後中國贊助商不要和巴西運動員合作了，就該把他們拉進黑名單”、“沒有契約精神的國家永遠別給他們贊助。”

該報道稱，據匹克8日發布聲明表示，他們尊重巴西足球隊對比賽裝備的選擇及現有贊助商權益，但是根據匹克與巴西奧委會協議，所有運動員須統一著匹克全套裝備領獎，不得出現其他品牌。聲明又稱，很遺憾，巴西男足在領獎時刻做出這一違規舉動，違反了國際奧委會對於領獎裝備只能出現一家的準則，而且並未在賽前與匹克進行任何溝通。目前匹克已就此事透過巴西奧委會交涉。

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