中國高級別宣布召回駐立陶宛大使 也要求立國召回駐華大使

中國今天以升高級別的形式，宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。中國指控立陶宛政府不顧中方“反覆交涉、曉以利害”，宣布“允許台灣當局以‘台灣’名義設立代表處”。此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害“中國主權和領土完整”。中國尚且沒有提及厲害制裁立陶宛細節。

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據中央社今天報道說，中國外交部今天以較高層級的“發言人”名義發表書面談話，宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。理由是立國“允許台灣當局以‘台灣’名義設立代表處”。

據該報道解釋，中國外交部若以華春瑩、趙立堅等具名的發言人發表聲明，多屬一般層級的表態。若僅以不具名的“發言人”名義表態，則屬較高層級的表態。而這一模式也是國台辦等單位採用的模式。

據這項以“發言人”名義發表的“談話”指出，近一段時間，立陶宛政府不顧中方“反覆交涉、曉以利害”，宣布“允許台灣當局以‘台灣’名義設立代表處”。此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害“中國主權和領土完整”。這項談話指出，中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使。

談話宣稱，中方正告立方，世界上只有一個中國，“中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府”。“一個中國”原則是“公認的國際關係準則和國際社會普遍共識”，是中國與其他國家發展雙邊關係的政治基礎。中國政府和人民“實現祖國統一的決心不可動搖，維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰”。

談話說，中方敦促立方立即糾正“錯誤決定”，採取確實措施，消除惡劣影響，“不要在錯誤的道路上越走越遠”。

中央社說，中國外交部書面談話談話最後並聲稱，“我們也正告台灣當局，台獨是死路一條，圖謀在國際上搞分裂活動絕對不會得逞”。