受刺警案通告影響 維他奶可能「轉盈為虧」 盈利最差跌107%

因為員工梁健輝刺傷警員後自殺而向死者家屬發出內部「慰問」通告的維他奶，事後遭中國內地網民抵制，該公司日前發出盈利警告，指中國不同銷售渠道自7月起均發生產品下架，料對集團收入和盈利產生重大影響，預期截至9月底的半年，或會「轉盈為虧」，盈利最差可大跌107%。受事件影響，維他奶股價昨(9日)日曾一度跌13.3%，收市報19.28元，仍跌10.1%，創3年低位；及至今早，股價回穩，中午收市時報19.38元。

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去年有以億元計盈利的飲品集團「維他奶國際」，上周五(6日)發出聲明，預計截至9月的上半年度中期業績，最差會錄得虧損5000萬港元（下同，摺合548萬歐元），最好亦只有6000萬盈利，較去年同期6.72億元盈利大幅減少91%至107%。集團指出，是次跌幅主要由於本財政年度第二季的市場需求大幅下跌。當中提及，7月2日社交平台廣泛流傳一份包含「不恰當內容而且未經授權的內部備忘錄」，導致中國消費者對集團構成負面影響，整個7月，中國「不同銷售渠道均出現產品下架」，即使產品在「部份渠道」逐漸重新上架，但集團預計，銷售損失將對收入和盈利產生重大影響。

香港著名豆奶飲品「維他奶」自1940年開始在港生產，其後擴展至中美等地，而自2016年起，中國的業務收益超越香港，截至本年3月底止，集團全年收入錄得75.19億元，其中66%來自中國，香港只佔24.8%。在刺警案及生前，有證券公司預期，維他奶的中國內地收入將會按年大升，更預計至2024年財政年度，中國銷售額將錄得12.6%年均複合增長率。

事源7月1日，任職維他奶採購主任的梁健輝刺傷警員後自殺，其後網上流傳一份集團的內部通告，指梁健輝在事件中「不幸逝世」，「向健輝的家人致以最深切的慰問」，並將提供協助。有關通告傳出後，引髮網民熱議，多名中國藝人先後宣布終止與維他奶的合作或代言，部分銷售點更將飲品下架。事後維他奶先後發出三份聲明和信件澄清，指聲明的措辭極之不當，且未經授權；而私自撰寫和發布內部通告的員工，已遭解僱，並慰問受傷警員。