官媒和港府針對11日後 全港最大工會「教協」突解散 稱看不到前景

全港最大單一行業工會的香港教育專業人員協會(教協)以退出其他組織和成立小組正面認識中國以響應中國官媒批評和香港教育局的「割席」後，仍不能阻止建制派的批評，教協今(10日)天宣布解散，結束48年為教師爭取權益的工作。會長馮偉華形容，決定是「突然……無奈、艱難和痛心」，並稱，但這是基於對全盤環境及形勢的分析，壓力仍大，情況惡劣，看不到前景，遂決定解散。

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宣布全面終止與教協工作關係的教育局不評論事件，曾被香港建制派傳媒針對的香港職工會聯盟和香港記者協會均表示，會繼續緊守崗位，不會退縮。但職工盟承認，有近十萬名會員的教協遭窮追猛打下被迫解散，既對教師權益造成極大傷害，亦反映公民社會的自由不斷收縮，社會瀰漫恐慌氣氛，令工運備受打擊。

教協會長馮偉華今(10日)午率領全體理事會宣布解散的決定，指這個最終決定是昨晚經理事會一致通過，以及監事支持下作出，但他一直不願交代自上周宣布成立「中國歷史文化工作組」來「推動教師正面認識中國歷史、國情和文化，以培養學生的家國情懷」後，收到什麼信息，令該會認為必須解散，他只是說，近年社會和政治環境急劇變化，教協承受巨大壓力和面對嚴峻的危機，曾戮力尋求繼續運作的方法，但過去一周，形勢並無改善，仍有「四方八面」的批評，壓力仍然大，覺得上周的努力沒有用處，全面評估後，認為情況仍然惡劣，看不到前景，因此近日作出決定。

教協會實時啟動解散的程序，包括釋數出售超級市場的貨品、賣樓、儘快完成現有的權益及投訴個案，以較優渥的條件遣散200名員工後，不遲於今年年底完成所有程序。有關工作完成後，會員資料將全部銷毀。

中國新華社官網於7月31日凌晨上載以《香港教育要正本清源 必須剷除”教協”這顆毒癗》為題的記者評論，狠批教協，《人民日報》同時發表相類評論；香港教育局同日傍晚發表聲明，宣布全面終止與教協的工作關係；教協以溫和言辭響應，其後不單聲言專註教育專業，更陸續退出支聯會、職工盟及全球惟一教師工會聯盟的國際教育組織(Education International)，又成立小組教導正面認識中國，但教育局長楊潤雄上周向全港教師發信，讓教師思考教協是否代表他們；而中國僑聯副主席盧文端昨(9日)天更在《明報》撰文評論教協表現時說，指北京處理「修例風波」着眼於「大亂之後實現大治」，必須全面剷除動亂之源，除惡務盡；而教育安全事關國家安全，處置教協的行動不會只停留於「終止工作關係」，除惡範圍也不會只限於教協，不能對違法者網開一面。