港府支持以本地立法實施《反外國制裁法》 特首稱以此免外國炒作

香港行政長官林鄭月娥間接證實，中國人大常委會下周的會議將會討論把《反外國制裁法》列入《基本法》附件三，她表示，港府支持以本地立法方式讓該法在香港實施，以免別有用心人士炒作此舉會弱化香港金融中心地位和外國對香港的信心，但最終方法仍要待人大常委會決定。

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根據香港《基本法》第18條，中國全國性法律可藉著列入附件三而在香港「公布或立法」實施，《港區國安法》即以列入附件三並「公布」實施，而《中華人民共和國國歌法》則以列入附件三後經本地立法在港實施，在港實施的《國歌條例》去年6月經立法會通過後生效。

人大常委會本月17至20 日將於北京舉行會議，香港特首林鄭月娥今(10日)早出席會議前透露，響應人大諮詢，港府已向中央提交意見，支持將《反外國制裁法》以納入《基本法》附件三的方式在港實施，並支持以本地立法程序實施。她強調，反制裁法涉及外交，並非香港高度自治事宜，符合直接納入附件三的範圍。 她解釋，支持本地立法方式，是因為「十分肯定」會有外國勢力、外國政府或西方媒體藉機炒作事件，以弱化香港金融中心地位和外國對香港的信心，故此希望通過本地立法程序作出澄清，讓相關法例更符合香港法制的要求，以免別有用心的人可以炒作。而在未完成相關立法工作前，會以現有法律配合北京的中央政府的反制裁行動。

中國6月公布《反外國制裁法》，以便外國對中國進行「單邊制裁」時進行反制措施，當中訂明，反制措施包括包括：不予簽發籤證、不準入境、註銷簽證或驅逐出境；查封、扣押、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止或限制中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。任何組織和個人不執行、不配合實施反制措施，將依法追究法律責任。有評論稱，反制裁法的實施，會令境內的跨國或外國商業機構陷於兩難，可能要被迫從制裁國和中國之間二選一，而香港的銀行、金融界會較受影響。