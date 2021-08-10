灌女員工喝白酒 阿里巴巴開除被指控涉案高管

阿里巴巴一名女員工對上司的性侵指控在中國社交媒體上引起大量轉發和關注。據阿里巴巴集團控股有限公司首席執行官張勇(Daniel Zhang)發給公司員工的一份公告，該公司被員工指控性侵的經理已被開除，另外兩名員工引咎辭職，其中包括一名高管。

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據華爾街日報今天報道說，阿里巴巴開除被指控性侵的管理人員。

在阿里巴巴一名女員工對上司的性侵發表公開指控。這份長達11頁的指控在中國社交媒體上被大量轉發，引起內部員工和公眾對阿里巴巴處理此事方式的不滿。這位女性還指控幾名阿里巴巴的管理人員在她報告此事並要求開除王成文時對此事處理不當。她的姓名未公開。

周一上午，張勇的內部公告先是發給了阿里巴巴的員工，隨後由公司公布。公告稱，被指控的經理承認與該名控告者在她酒醉狀態下有“過度親密行為”，違反了公司政策。公告稱，他已經被辭退，永不錄用。

張勇表示，阿里巴巴同城零售事業群總裁李永和與事業群HRG徐昆已經引咎辭職，並對該事件的處理方式負有一定責任。此前王成文與他的指控者在該事業群共事。張勇表示，阿里巴巴集團首席人力資源官童文紅受到記過處分。

阿里巴巴飯局性侵案，警方已經開始調查搜證。據聯合早報今天引述中國官方媒體消息說，在事發飯店，阿里員工當晚七八人喝了四五瓶白酒。據“阿里女員工稱被灌酒猥褻”一事的事發飯店透露，當時包間只有一位女士，七八個人喝了四五瓶白酒。

據《新京報》報道，記者8月10日對話女子周某當日就餐的漁家燈火飯店工作人員。周某用餐包間里無監控。據事發當日值班人員回憶，該女子在包間已處於醉酒狀態，“包間只有一位女士，他們七八個人喝了四五瓶白酒”。

事發後，濟南市公安局槐蔭分局張莊派出所民警曾到店內調查取證。上述店員說：“警察之前就來過，這兩天又來查我們店裡的一些安全設施。”目前飯店很重視該事件，正在全力配合警方調查取證，相關工作人員也曾到張莊派出所接受調查。“至於是否發生灌酒和猥褻情況，需諮詢警方。”

記者聯繫張莊派出所，工作人員表示，事件仍在調查中，不方便透露。

阿里巴巴女員工8月7日在自述中透露，7月27日，她到山東濟南出差，開完會後與領導、商家共同吃飯。吃飯期間，她被領導灌醉，在飯桌上遭到商家的猥褻，並被帶到另一個無人的包間。