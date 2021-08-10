瑞士博士生因在推特上批評中國丟了學位 博導與瑞校均膽戰心驚？

因為中國的干預，聖加侖大學的一名瑞士博士生被導師終止了合作關係。這位理科博士生曾在推特上發表過對中國的批評意見。這位聖加侖大學的瑞士博士生的指導教授表示，她擔心自己今後受此事連累而無法再獲得中國的簽證，因此不得不結束兩人的指導關係。該指導導師還寫道：“不希望因為一個博士生而收到這樣的郵件。” 有消息說，案中博士生與博士指導教授均與中國武漢的高校科研教學合作。

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瑞士新聞報道瑞士博士生因在推特上批評中國丟了學位。上周初，瑞士德語報紙《新蘇黎世報》(Neue Zürcher Zeitung)報道了一名瑞士博士生的經歷，他疑似因為中國審查制度的干預而失去獲得博士學位的機會。報道稱，O.Gerber(化名)於2017年春季開始在聖加侖大學攻讀博士學位。在導師的推薦下，他獲得了中國政府提供的獎學金，並有機會在武漢的一所大學就讀。Gerber於2018年秋季開始了那裡的學習生活，並很快感受到了政治對科研的影響。

2019年聖誕，他原本計畫短暫回瑞慶祝聖誕節，但是因為新冠疫情暴發，武漢封城，他便留在瑞士，繼續進行他的博士課題研究。直到 2020年3月28日，他收到導師寄來的一封後果嚴重的電子郵件，標題：“非常緊急：您的推特帖子引起中方投訴”。女教授在郵件中寫道， 她收到“幾封來自中國的、語氣憤慨的郵件”，郵件中指責Gerber在推特上傳播 "類似新納粹的內容"。教授表示，她擔心自己今後受此事連累而無法再獲得中國的簽證，因此不得不結束兩人的指導關係。導師還寫道：“不希望因為一個博士生而收到這樣的郵件。”

O. Gerber在此10天前剛剛開通自己的推特賬號，當時僅有10名粉絲。在其賬號中，他的確對中國進行了尖銳的批評。比如指責中國政府在疫情之初想掩蓋疫情，據他評論說，“這是偏執膽小鬼的做法。”

在接到導師電郵後，儘管O. Gerber並不認為自己的言論屬於“新納粹”性質，但還是停用了推特賬號。他嚮導師詢問中國電郵的寄出者，但是兩天也沒收到任何音訊。而後，Gerber接到了導師的另一封郵件，並抄送給Gerber的第二導師。電郵再次指出，Gerber和她之間不再存在指導和被指導的關係，並祝Gerber的 "中國研究 "好運。

這是Gerber在他的大學電子郵箱中收到的最後一封郵件。第二天，他便無法進入郵箱。Gerber難以接受自己投入了三年半時間的博士研究就此付諸東流。於是他和家人聘請了律師。

聖加侖大學就此的回應是：O. Gerber在此事件發生之前已經主動從聖加侖大學退學，其導師對他的輔導屬於非官方性質。

Gerber確實從2019年秋季學期起僅註冊於中國大學。但是，這一決定是聽從了聖加侖大學博士課程管理員的建議，因為這樣有助於Gerber避免“因長期赴華留學，而超過博士學位最長攻讀期限”的問題。

當《新蘇黎世報》問及 "中國的憤慨郵件 "從何方而來時，當事人導師回答說，她收到了在一名在加拿大留學的中國博士生的投訴。《新蘇黎世報》獲得了這封郵件，裡面提到了Gerber在回應另一名推特用戶的帖子時使用了一幅漫畫：黃皮膚、眯縫眼、帶有刻板中國人特徵的漫畫形象。Gerber解釋說，他分享這幅漫畫只是因為其政治信息-即批評了中國對台灣和香港的做法。

據該報道，目前投訴人到底是誰尚不明了：在《新蘇黎世報》看到的郵件中，發件人姓名已被塗掉。聖加侖大學教授表示，她在最初的郵件中用複數描述 "來自中國的憤慨郵件"是個疏忽。而Gerber直到3月份仍在聖加侖大學網站的博士生名單中，也被解釋為一個疏漏。

Gerber最終放棄了爭取繼續在聖加侖大學攻讀博士學位的努力。但他希望將自己的經歷公之於眾，以引起人們對“中國對瑞士大學影響之大”這一問題的關注。

聖加侖大學擁有自己的中國中心，工作宗旨為"加強和深化與中國的合作關係"。校方在回答《新蘇黎世報》提問時表示，在和中國大學的合作中從未發生過問題。

據該報道稱，其他瑞士高校更加清楚地意識到問題。在見證了國內外發生的各種事件後- 包括今年年初，中國外交部向歐洲最大的中國研究機構的所有專家發出了入境禁令，瑞士各大學希望通過瑞士大學聯盟(瑞士高校傘形組織，swissuniversities)制定與中國合作的聯合準則。