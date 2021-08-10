美國在聯合國就南海問題對中國提出譴責

中美兩國日前在聯合國安理會會議就南海問題再次交鋒，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）不點名批評中國的“霸凌行為”，中國駐聯合國常駐副代表戴兵就批評稱，美國公開在南海地區國家之間“挑撥離間”，是對南海穩定“最大的威脅”。

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聯合國安理會8月9日召開海上安全問題公開會，會議期間布林肯發聲警告，如果任何海域爆發衝突，對全球經貿和安全局勢將會有“嚴重的全球性後果”，這包括南中國海。 “如果一個國家忽視規則卻不需要面對後果，就會助長有罪不罰，也令所有地區變得更加不穩定。”

布林肯發言期間沒有提及中國，卻引起出席會議的中國代表反駁。戴兵在發言期間指布林肯提到南海問題，中方“堅決反對”，又指美國沒有加入《聯合國海洋公約》，形容美方“在海洋問題上毫無可信度”。

這次會議由目前是安理會輪任主席的印度提出，由印度總理莫迪主持，除了五個常任理事國和印度外，其他非常任理事國都有出席，包括肯尼亞、越南、愛爾蘭和愛沙尼亞等。

但除了中國和美國外，其他國家發言時都沒有直接提到南海問題。其中，莫迪透過視像會議發表講話時指，海洋貿易面對氣候變化、海盜等問題，許多國家同時又有主權爭議，他呼籲所有國家要合作建構互相合作的框架。

俄羅斯總統普京發言時也提到各國需要加強合作，應付海盜問題。他又回應莫迪的講話，指各國需要加強合作，才能在這方面達到有意義的成果。

越南總理範明政稱海上安全是全球性問題，需要全球性解決方案；他同時強調多方合作，才能打擊海盜行為，保障海上經貿安全。他又指越南將會與中國和東盟國家一起，全面和有效地執行《聯合國海洋公約》的規定。

中美兩國多次就南海問題互相指責，美國軍艦過去駛經南海時，北京就批評美方侵犯中國主權，而美國往往就指行動是保護國際社會在這個地區的航行自由。