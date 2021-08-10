美國就中國強制勞動問題加大對美企的施壓力度促撤

美國國會議員和拜登政府官員正在加大對美國企業的施壓力度，要求他們停止從中國西部的新疆地區進口商品；中國政府被指控在這一地區使用強制勞動，相關議題已經在美中雙邊貿易日程上佔據重要地位。

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據華爾街日報今天報道稱，美國就中國強制勞動問題加大對美企的施壓力度。拜登政府正對對華貿易政策進行全面評估。雖然新計畫還沒有揭曉，但多名美國政府官員最近幾周就已明確，針對強迫勞動問題與中國政府展開對抗是其貿易戰略的一個關鍵組成部分。

美國國會議員和拜登政府官員正在加大對美國企業的施壓力度，要求他們停止從中國西部的新疆地區進口商品；中國政府被指控在這一地區使用強制勞動，相關議題已經在美中雙邊貿易日程上佔據重要地位。

西方官員稱，中國政府在新疆地區強制維吾爾人和其他穆斯林少數民族從事勞動。但這種說法遭北京方面的強烈反對。新疆是全球最大的棉花以及太陽能電池板原材料的生產地。1月份以來美國實際上已經禁止了進口新疆產的棉花和西紅柿產品，對一些太陽能材料採購行為的懲罰措施也於6月份實施。

該報道稱，美國還在準備更加嚴厲的限制措施。預計國會將在今年晚些時候通過立法，禁止進口所有新疆產品，除非進口商能夠證明他們進口的商品與強制勞動無關，而要證明這一點並非易事。