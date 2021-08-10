蔡英文：台灣絕不接受一國兩制也不在未來選項中

日本雜誌「文藝春秋」今天刊出對台灣總統蔡英文的專訪，台灣總統府也同步發出了新聞稿。蔡英文在訪談中指出，近年來中國在亞太區域顯露出極大的企圖心，為地區和平穩定帶來不確定因素，日本、美國等國家討論台灣海峽，表達關切，對持續擴張軍事的中國其實是送出一個「信號」。

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談到中國以武力為後盾的霸權主義時，蔡英文重申台灣的一貫立場「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。她說，民主、自由與人權是普世共通的價值，共同呼籲北京當局，停止對香港與維吾爾族的壓迫；包括日本在內的民主國家陣營，為了守護民主的價值，應團結合作。

對於中國試圖以「一國兩制」統一台灣，蔡英文明確的說「No」。她說，現在的香港已證明「一國兩制」不可行，北京當局的發言難以令人信賴，台灣絕對不接受「一國兩制」，也不在未來的選項中。

今年4月日美領袖峰會的聯合聲明納入了「日美兩國強調台灣海峽和平與穩定重要性」的內容。蔡英文對此表達感謝，並表示，破壞台灣海峽現狀的並不是台灣。

蔡英文說，台灣海峽的和平與穩定並非僅攸關台灣的利益，為「自由開放印太區域」的各國，台灣也得以扮演重要的關鍵角色。她說，為了對印太地區國家的和平與繁榮做出貢獻，今後將會與理念相同的國家持續進行溝通與交流。

她指出，中國在進行各種決策時，應該會考慮國際社會的動向。主要的先進各國對台灣關心的程度越高，合作的程度越強，中國在包含軍事活動等政策決定上，就不得不更加慎重。

被問到與中國相比，台灣的國防預算並未充分增加，與中國的軍力差距擴大。蔡英文表示，台灣的做法是將資源集中在提升不對稱作戰能力、提高國防自主上。例如包含自主開發精準武器、或是機動性高的武器。

她並說，與周邊國家的合作與對話也不可或缺。希望在東亞區域中，能早日構築安全事務的對話機制，因為台灣願承擔守護區域和平的責任。

另外蔡英文也提到，與中國間必須維持某種程度的經濟關係，但在安全事務上卻抱持不安。這點台灣比其他國家遭遇更大的考驗。

她說，雖然現在台灣有許多企業在中國有生產據點，但未來台灣將擺脫對中國製品、零件、軟件的高度依賴，要讓貿易夥伴與投資地點更多元化布局。除日本與美國外，與東協、澳洲、紐西蘭、印度等國，都希望能建立起貿易與投資關係。這雖是以往所未曾有的挑戰，但對台灣而言，將會在經濟領域上獲得很大的機會。