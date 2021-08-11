中國官媒涉嫌造假瑞士生物學家指控美國打壓世衛組織 瑞士使館罕見澄清查無此人

日前8月初左右，中國官媒《新華網》、《人民網》、《中新網》、《環球網》紛紛轉載“瑞士生物學家愛德華茲（Wilson Edwards）”在臉書的文章，聲稱中國實驗室泄漏病毒“極不可能”，擔心世衛組織的科學判斷缺乏獨立性，恐淪為美國的政治工具。瑞士駐中國大使館周二澄清，瑞士沒有愛德華茲（Wilson Edwards）這個人，是錯誤的新聞。有消息說，中國網絡已充斥自家網民對官方媒體造假的批評譴責，但上述文章以及網絡批評的帖文已經迅速下架屏蔽。

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據自由時報今天報道說，糗大了！中官媒指美國施壓世衛專家，瑞士大使館公開打臉。

美國共和黨稱握有大量證據顯示新型冠狀病毒病源自中國病毒研究所，以及世界衛生組織（WHO）提出在中國展開第2次溯源調查之際，中國官媒搬出一名“瑞士國際專家”來力挺中國觀點，卻被瑞士大使館打臉，表示瑞士查無此人。

8月初左右，中國官媒《新華網》、《人民網》、《中新網》、《環球網》紛紛轉載“瑞士生物學家愛德華茲（Wilson Edwards）”在臉書的文章，聲稱中國實驗室泄漏病毒“極不可能”，擔心世衛組織的科學判斷缺乏獨立性，恐淪為美國的政治工具。

據這名“瑞士國際專家”還說，有世界衛生組織消息人士和其他一些科學家告訴他，過去因為支持中國與世衛組織聯合報告的結論，而遭到美國方面的施壓與恐嚇，美國正在試圖詆毀參與第一階段溯源研究科學家的資格，並試圖推翻第一階段溯源研究報告的結論。

該報道稱，不過瑞士駐中國大使館10日在官方微博公開聲明說，“在過去幾天，多家媒體發布了一名所謂瑞士生物學家的新聞，我們感謝大家對我們國家的關注，但瑞士駐華大使館必須遺憾地指出，這是一條錯誤的新聞。”該聲明提到，瑞士沒有任何登記為“Wilson Edwards”的公民，在生物學界沒有以該名字署名的學術文章，而且發表評論的臉書帳號在2021年7月24日才開通，至今僅有一條發文，帳戶好友只有3位，該帳戶可能不是為了網絡社交而開設，“媒體和網友或許無意轉發了這個新聞，我們懇請你立即刪除並刊登更正聲明。”

據自由時報，中國網民也藉機吐槽官媒，“說你有就有，別不識擡舉”、“杜撰一個科學家，被瑞士大使館澄清查無此人。又揚名國際了”、“瑞士沒有權對我國造謠說三道四”、“出口轉內銷？”、“我們看不到臉書哎 沒法知道你說的真假”、“瑞士網民怎麼不來微博衝了說乳瑞？”、“警惕拜登打Wilson Edwars牌”、“人民日報 二流媒體”。

還有網友解釋，“Wilson Edwards”不太會有這種名字出現，“實在太糙了。威爾遜 愛德華茲，這是英語，瑞士是德、法、意的交彙處，怎麼可能有這種名字？而且威爾遜和愛德華茲都是姓。這個就好比說有位中國專家叫做山本松下！”