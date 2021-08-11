中國將禁止卡拉OK“違規曲目”

中國政府以維護國家文化和意識形態安全為名而收緊對文化市場管控的努力已經延伸到全國歌舞娛樂場所，以及在這些娛樂場所播放的卡拉OK曲目。

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中國文化和旅遊部8月10日發布“歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定”，嚴禁歌舞娛樂場所播放的卡拉OK音樂曲目中含有危害國家統一、煽動民族仇恨、違反國家宗教政策等內容；同時也嚴禁卡拉OK曲目中出現宣揚淫穢、賭博、暴力及與毒品有關的違法犯罪活動或者教唆犯罪的內容。

根據中國文化和旅遊部官網消息，該部將建立全國卡拉OK音樂內容審核專家小組，建立全國卡拉OK音樂違規曲目清單制度。

中國對卡拉OK曲目進行審查並不是第一次。2015年中國文化和旅遊部就曾發布一份包含120首曲目的黑名單，聲稱這些曲目“宣揚淫穢、暴力、犯罪或有損社會道德”。

英國《獨立報》（The Independent）在報道這一新聞時則認為，中國文化和旅遊部發布的新規定“是對言論自由的進一步鉗制”。獨立報指出，中國政府2018年曾以“涉侵犯版權”為由對歌舞娛樂場所將近6000首曲目下達禁令，2020年又以“宣揚暴力”為由封殺另外100首曲目。

新華社引述文化和旅遊部有關負責人的話說，中國全國有將近5萬家歌舞娛樂場所，歌曲點播系統含有違禁曲目的現象屢禁不止，執法監管難度較大，與此同時，歌舞娛樂場所歌曲點播系統基礎曲庫達10萬首以上，歌舞娛樂場所經營者難以識別違規曲目。

因此，新發布的規定要求歌曲點播系統內容提供商不得提供、歌舞娛樂場所也不得使用違規曲目清單內的音樂產品。歌曲點播系統內容提供商和歌舞娛樂場所負責歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容自審工作，從源頭對歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容進行有效管控。

規定指出，文化和旅遊行政部門發現歌曲點播系統內容提供商向歌舞娛樂場所提供的卡拉OK音樂還有“違法”內容的，可以通過約談等行政指導方式予以警告和制止。

規定還要求文化市場綜合執法隊伍參照全國卡拉OK音樂違規曲目清單，加強對歌舞娛樂場所檢查、抽查，一旦發現有違法違規內容的，應當依法處置。

文化和旅遊部發布的“歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定”將於今年10月1日起施行。