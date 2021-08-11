中國TikTok下載量超Facebook成世界第一

在新冠疫情下不斷增長的社交網站有哪些？據日本經濟新聞調查了2020年的全球下載量，發現源自中國的短視頻APP“TikTok”（抖音國際版）自從2018年開始調查以來首次排到第一。重視隱私的人越來越多，不保留髮布記錄的俄羅斯聊天APP“Telegram”也排在前列。

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據日本經濟新聞稍早報道說，TikTok取得飛躍發展，TikTok下載量超Facebook成世界第一。

北京字節跳動科技2017年開始提供抖音國際版“TikTok”距今已有3年。現已超過Facebook等APP排到世界第一。住在美國波特蘭的妮娜（37歲）說：“正在看因為疫情人沒法舉辦演唱會的藝人的視頻”。

TikTok被指出有泄漏個人信息的風險，2020年美國前總統特朗普要求出售美國國內業務或者禁止使用TikTok。但在新冠疫情下，TikTok的人氣越來越高。在美國、歐洲和南美的下載量排在第一。雖然拜登撤回了特朗普的命令，但仍有地緣政治風險。短視頻還被用於企業營銷，另一個中國的短視頻APP“Likee”也排在下載榜的第八名。

據該報道，美國Facebook公司旗下的APP排在下載榜的第2～5名。聊天APP“WhatsApp”在2021年初宣布，將與Facebook共享與企業的交流信息。儘管WhatsApp強調“用戶與家人和朋友的聊天內容受保護”，但仍發生了用戶流失。

源自俄羅斯的聊天APP“Telegram”上升到第7名。其特點是發布的內容經過一定時間就會自動刪除。在香港和泰國，以學生為中心獲得廣泛使用。

在美國的下載排名中，Facebook旗下軟件正在追趕TikTok。由於限制外出，遊戲聊天軟件“Discord”排到下載榜的第7位。通過這款軟件，在網絡遊戲中可以與對手進行語音聊天。索尼集團對Discord進行了出資。社交網站已成為投資和企業重組的誘因。

據該報道，在亞洲和中國排名中，短視頻APP越來越多。在很多國外APP無法使用的中國，國產APP處於下載榜的首位。其中短視頻發布平台越來越多。字節跳動的“抖音”等3款APP進入前十。