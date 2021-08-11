加拿大商人邁克爾斯帕佛罪成判刑11年 25國50外交官聚加使館聲援

在中國的加拿大商人邁克爾涉“為境外刺探、非法提供國家秘密”案一審罪成，判有期徒刑11年，沒收個人財產人民幣5萬元，並驅逐出境。加拿大總理特魯多罕見地發出聲明，指定罪及量刑都絕對不可接受。25個國家、50名駐華外交官，在判決後齊集北京的加拿大駐華大使館，聲援邁克爾。學者認為，西方社會高調發聲，是要警告中國不能再利用他國公民安全，作政治威脅。

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據自由亞洲今天報道稱，加拿大總理特魯多也發聲明回應，以絕對不可接受及不公正，形容中國法院對案件的定罪及量刑，又表示，加拿大首要仍然希望確保邁克爾，以及仍在拘留的前外交官康明凱，能立即獲釋，加拿大政府會繼續向兩人及家屬，提供領事協助。

在邁克爾案件宣判的同一時間，25個國家共50名駐華外交官在北京的加拿大駐華大使館，聲援邁克爾。美國駐華大使館也發表聲明，譴責有關的判決，指責中方試圖將兩人當作談判的籌碼。

該報道引述熟悉國際關係的政治學者鄭宇碩表示，加拿大和西方多國的外交人員，高調回應判決，是要警告中國不能利用公民安全作威脅的手法。

據鄭宇碩指：”在西方國家眼中，認為這宗案件是冤案，表達對中國政府一定程度上不滿，主要包括對中國司法制度不公平，對中國好容易以間諜罪起訴西方國家的公民，感到威脅，今天可以對付加拿大人，明天對付的可以是其他西方國家的公民，整體而言，西方國家對中國的司法制度，對中國的營商環境都表示不滿意。”

鄭宇碩表示，今次事件令已處於緊張的中加關係，更難找到契機改善，認為中國政府如選擇較聰明的做法，應該不對事件作特別的回應，只是重申案件由法院作出合理的判決，中國司法制度公平公正等﹐以免進一步影響西方國家對在中國投資和營商的信心。