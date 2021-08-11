微博高級公關總監涉嫌受賄遭拘 多家巨企高管被調查

中國當局拘留了中國社交媒體巨頭微博的高級公關總監，當地媒體周二廣泛報導了這一消息。近年來中國科技公司加大貪腐調查力度。隨着科技產業的繁榮，中國科技公司的估值和形象大幅上升。

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據路透社今天報道說，中國當局拘留了中國社交媒體巨頭微博的高級公關總監，路透社說此消息獲得一位公司消息人士的證實。根據路透社看到的發給員工的內部備忘錄，微博的高級公關總監毛濤濤涉嫌收受賄賂，“嚴重侵害了集團的商業利益”。

據該備忘錄說，“根據集團規定及相關法律法規，決定給予毛濤濤開除的處分，不得再行錄用”，備忘錄說，毛濤濤已被當局刑事拘留。備忘錄稱，毛濤濤於2010年加入微博，先後任職於微博集團市場公關部、微博公關媒介組和微博品牌市場部，擔任市場與公關總監一職。據備忘錄補充說，“毛濤濤作為集團老員工，並長期擔任重要部門的主管，未能以身作則，面對利益的誘惑失去原則、失守底線，令人痛心和遺憾”。

該報道稱，微博沒有回應置評請求。無法立即聯繫到毛濤濤。

近年來中國科技公司加大貪腐調查力度。隨着科技產業的繁榮，它們的估值和形象大幅上升。今年早些時候，快手前副總裁趙丹陽因受賄被捕，而騰訊控股稱其公司的一位高管因“個人腐敗”的指控被當局調查。本周中國的科技行業也被捲入了其他爭議中。部分擁有微博的阿里巴巴集團因推遲處理一名員工提起的性侵犯指控而面臨反彈。

路透社說，沒有跡象表明這些事件有關聯。