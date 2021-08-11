教協解散：學者憂起骨牌效應 香港左媒續抨擊和追責

香港教育專業人員協會因壓力而突然宣布解散，但餘波未息，有政治學者憂慮，教協解散會引發骨牌效應，打擊其他公民社會組織，若大量組織解散，公民社會一定會被大大削弱。另一方面，左派媒體繼續狙擊教協，以社論和評論質疑教協是否藉解散逃避法律責任，並揚言教協管理層未必可以「逃之夭夭」；甚至有專欄質疑教協此舉是在製造「被迫害」而解散的輿論，為境外勢力炮製借口來干預香港事務，向中港政府加大施壓。

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有48年歷史的教協昨天宣布解散，稍後會舉行特別會員大會，尋求三分之二或以上會員以秘密投票表示同意，方可落實解散決定。親北京的香港教育工作者聯會批評教協的決定「兒戲」，該會會長黃均瑜今(11日)早在電台節目表示，不明白教協為何那麼快走到這一步。他，他估計，解散可能與「黑暴」有關，但不知道當中涉及的程度。他繼續批評教協從來沒有與分離主義和「港獨」「割席」，更曾表示與失德教師永不「割席」。不過，黃均瑜的評論其後遭受一名退休教師在同一節目質疑，指教協已清楚表明反對「港獨」。

中國官媒和香港的傳統左派媒體亦繼續抨擊教協，主調是教協即使解散，也罪責難逃。中國通訊社引述身兼港區人大代表的香港與內地法律專業聯合會會長陳曉峰指出，教協解散彰顯香港國安法的震懾力和作用，而教協在國安法實施後的種種行為，其「管理層不要以為解散了便可“逃之夭夭”，相信香港有關執法機關會繼續跟進調查」，若教協有人涉及犯法行為，當局定會追究。他續稱，若果教協資產是曾經因為違法行為獲利而來，收取遣散費人士或有「洗黑錢」之嫌。

作為特首最高顧問團成員之一的資深大律師湯家驊表示，團體中某人被控犯法確實可在解散後繼續被控，但從報章披露教協涉及的事件，暫時未見違法行為，即使借出場地予民主派「35+初選案」的被告進行宣傳，律政司亦要證明該會有串謀犯罪意圖。

傳統左派的《文匯報》和《大公報》今日分別以三頁全版報道及評論事件，除追責教協外，一個名為《透視鏡》的專欄更從陰謀論指教協解散，「背後隱藏一箭三鵰圖謀」，指教協藉解散銷毀所有數據，當中包括「教協與反中亂港組織及境外勢力之間的聯繫記錄和資金往來」，有逃避法律責任之嫌；其次，藉解散企圖挑起教師、港人與港府之間的矛盾，為製造更大的社會震蕩埋下地雷；第三是為境外勢力炮製借口，讓外力干預香港事務，加強向中港施壓。

另一方面，國際特赦組織中國組主任羅助華（Joshua Rosnezweig）接受媒體訪問時表示，教協解散遭受攻擊，突顯教育界的表達自由空間急劇收窄，而中港政府在壓制政治反對派後加強力度去消滅具備強大動員能力的民間團體，對仍在香港運作的工會來說，是一個令人不安的發展。

本身是教協會員的中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強更指出，教協會員

基礎廣泛，財政實力雄厚，歷史悠久，加上創會會長司徒華曾與北京當局有合作，在此背景下仍要被迫解散，其他規模「無得比」的工會或民間組織自然會更加恐慌，寒蟬效應難免，可能出現骨牌效應，自覺沒有條件支持下去而選擇解散，最終削弱公民社會。

現有會員九萬五千多人的教協，於1973年的文憑教師薪酬運動爭取港府作出退讓後成立，其後於1978年有關反校長貪污的金禧事件奠定地位，除專註教育專業，亦為不少民主派團體及其活動提供支援。但在2019年反修例風波後，教協不時受建制派、左報，以至中國官媒抨擊。最新是新華社和《人民日報》於上月底發表評論文章，指「必須剷除『教協』這顆毒瘤」，香港教育局隨即宣布全面終止與教協的工作關係。教協其後表現一連串「示好」行動，包括退出職工盟和全球惟一教師工會聯會的「國際教育組織」；成立中國歷史文化工作組以推動教師正確認識中國等，但最後教協以努力未有成效，看不見前景而宣布解散。