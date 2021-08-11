東京奧運會：中國未拿獎牌省份挨批

中國浙江省體育局近日大肆慶祝，因為該省運動員在東京奧運拿下7金2銀1銅的歷來最佳成績。其中，拿下今年東奧第一面，也是中國第一面金牌的射擊選手楊倩，就是浙江人。但安徽省今年派出8名運動員參賽，卻一面未得，被官媒點名有關部門應反思。

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據中央社今天報道說，在剛剛結束的東京奧運會上，中國東京奧運代表團一共獲得38金32銀18銅，在獎牌排行榜上僅次於美國，名列第二。中國不只在國際上比較奧運金牌數，國內各省份間的較勁也沒有停過，多省大肆宣傳自家運動員奪金。但安徽省今年派出8名運動員參賽，卻一面未得，被官媒點名有關部門應反思。

隨着奧運落幕、選手陸續歸國，國際競爭暫告一段落，然而中國內部省份的比較與競爭，開啟了另一個戰場。

該報道引述新華網、澎湃新聞等陸媒消息，浙江省體育局近日大肆慶祝，該省運動員一共拿下7金2銀1銅的成績，創下浙江省代表團在奧運史上最好成績。其中，拿下今年東京奧運第一面，也是中國奧運代表團本屆賽事第一面金牌的射擊選手楊倩，就是浙江人；上海市則宣布，上海的選手一共囊括5金4銀2銅的佳績。此外，包含河南省、山東省、江西省等，官方都作出類似的宣告。

然而在這一波慶祝聲浪當中，安徽省卻顯得靜默。據消息指出，安徽省今年共派出8名運動員參加東京奧運，然而最終一面獎牌都沒有拿到。

官媒人民網11日發表評論稱，每一位運動員都渴望獎牌、憧憬榮光。他們在賽場上揮灑汗水，奮力拚搏的精神，已經很好地詮釋了奧運精神，站上奧運賽場已經是一種成功，不應苛責運動員。不過評論話鋒一轉指出，本屆奧運中國摘下88面獎牌，而安徽省運動員不但沒拿到金牌，甚至一面獎牌都沒有。這樣的成績與近年來安徽經濟社會蓬勃向上的發展情形不符。安徽省相關單位，特別是安徽的體育行政管理部門應“好好反思”。

據人民網指出，在1984年洛杉磯奧運為中國奪得第一面金牌的許海峰，祖籍就是安徽，代表安徽的體育事業曾創造輝煌。對比今年的成績，令人尷尬。“這次的成績無疑敲響了警鐘，提醒著安徽體育行政部門，是時候奮起直追了。”

據中央社說，安徽省運動員今年奧運雖然沒有獎牌開張，但安徽在選手訓練上有所貢獻。據安慶日報報導，包含中國舉重代表隊、擊劍代表隊在內的多個代表隊，在東京奧運之前都曾來到安徽的石關國家體育訓練基地集訓。在今年奧運賽場上，包含侯志慧、諶利軍、呂小軍等舉重選手都順利奪下金牌。