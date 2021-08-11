特魯多譴責中國對斯帕弗間諜罪指控判決

加拿大總理特魯多今天譴責中國對加拿大人邁克爾-斯帕弗的間諜活動指控罪作出 "完全不可接受和不公平 "的11年定罪和判決。根據遼寧省丹東市中級人民法院今天公布，依法對加拿大籍被告斯帕弗為境外刺探、非法提供國家秘密一案公開宣判，認定斯帕弗罪成，判有期徒刑11年，並處沒收個人財產人民幣5萬元，驅逐出境。目前尚不確定斯帕弗何時會遭驅逐出中國，也不清楚驅逐時間是否與接近尾聲但前途未卜的孟晚舟案引渡判決有關聯。

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據法新社今天自渥太華的報道說，特魯多在一份聲明中說："今天對斯帕弗先生的判決是在兩年半多的任意拘禁之後作出的，司法程序缺乏透明度，審判甚至沒有達到國際法要求的最低標準。”

據中央社今天報道稱，加拿大商人斯帕弗遭中國法庭以間諜罪判處11年徒刑，加國總理特魯多譴責這項判決，並痛斥中國法庭此舉“讓人無法接受，不公不義”，呼籲立刻放人。

據特魯多發表聲明說：“斯帕弗先生經過超過2年半的擅自拘留，在司法程序缺乏透明、以及連國際法規定的最低標準都達不到的審判過後，遭到這樣的判決。”

美國駐北京大使館也發聲明譴責這項判決，聲明指出，針對斯帕弗與另一名被控間諜罪的加拿大人的審判，是試圖“利用人作為談判籌碼”。

路透社今天的消息說，中國遼寧省丹東市中級人民法院周三公開宣判，認定加拿大公民斯帕弗(michael spavor)犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產五萬元人民幣，驅逐出境。

昨日中國遼寧高院對加拿大公民謝倫伯格走私毒品案二審維持原判，判處死刑。對此，加拿大駐華大使表示譴責並呼籲寬大處理。

加拿大駐華大使還稱，中國宣布謝倫伯格的上訴結果時，加拿大正在審理華為高管孟晚舟的案件，這“不是巧合”。

遼寧省丹東市中級人民法院今天公布，依法對加拿大籍被告斯帕弗為境外刺探、非法提供國家秘密一案公開宣判，認定史佩弗罪成，判有期徒刑11年，並處沒收個人財產人民幣5萬元，驅逐出境。

目前尚不確定斯帕弗何時會遭驅逐。路透社引述北京律師莫少平指出，被定罪的外國人通常服刑完畢才會被驅逐出境，但在某些特殊案件中，也可能提前驅逐。

加拿大駐中國大使鮑達民今天在遼寧丹東出席旁聽後，透過視訊向媒體發表談話，說他對判決的解讀是，斯帕弗將在服刑11 年之後被驅逐出境。

中加兩國關係近年因華為財務長孟晚舟案而急轉直下。2018年12月1日，加國在美國要求下，於溫哥華機場逮捕轉機的孟晚舟。之後不久，加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）、商人斯帕弗（Michael Spavor）先後被，外界懷疑是中方的報復舉動。

斯帕弗於去年6月正式被起訴。丹東市中院今年3月19日一審，由於涉及國家秘密，不公開開庭審理，斯帕弗及辯護律師到庭參加訴訟。

就在孟晚舟案近日於加拿大審理進入尾聲之際，中國方面今天對於斯帕弗案作出宣判。

此外，遼寧省高級人民法院昨天則二審宣判另名加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）維持死刑原判定讞。謝倫伯格據指在中國運毒。

中央社說，據中國刑法，為境外刺探、非法提供國家秘密罪屬於危害國家安全類罪名，主刑為處5年以上10年以下有期徒刑，但“情節特別嚴重”就會處10年以上有期徒刑或者無期徒刑。

外界普遍認為，斯帕弗案和康明凱案是對渥太華方面逮捕華為CFO孟晚舟之舉的報復。

中國連兩天重判加拿大公民，加拿大駐中國大使鮑達民失望並譴責。

據中央社消息說，鮑達民表示，斯帕弗和另一名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）先後在中國遭任意拘留，加方將持續要求中方放人。鮑達民今天在遼寧丹東出席旁聽後，透過視訊向媒體發表談話，說他對判決的解讀是，斯帕弗將在服刑11 年之後被驅逐出境。

鮑達民表示，“我們對這項判決予以譴責”，還說此案有上述機會，斯帕弗將和律師進行討論。

前一天，遼寧省高級人民法院二審宣判另名加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）維持死刑原判定讞。謝倫伯格據指在中國運毒。

由於兩案判刑時間，正值中國電訊大廠華為科技公司財務長孟晚舟一案在加拿大法院進入最後階段，鮑達民表示，“我不認為是巧合”。