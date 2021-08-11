《環時》指美駐港總領館鼓動美企撤離 美反斥是編造事實

中國的《環球時報》引述不具名的消息人士指稱，美國發出指香港有營商風險的「營商忠告」後，其駐港總領事館曾舉行會議，敦促與會的在港美國企業撤出香港。報道並引述北京學者田飛龍批評，事件再次曝露美國在港埋下混亂的種子、干預香港事務的陰謀，損害在港美國企業和人員的利益，行為極不負責。但有關報道遭美國國務院否認，指「報道編造事實，完全錯誤」。

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《環球時報》昨(10日)引述「接近事件的消息人士」報道，指美國駐港總領館與部分美國公司舉行會議，指香港營商風險正在上升，督促他們撤離香港。該不願具名的消息人士批評，美國此舉是企圖以行政手段干預市場活動。

這篇以英語發布的報道又據此訪問身兼中國港澳研究會理事的北京政治學者田飛龍，田認為，事件再次曝露美國干預香港事務的陰謀，為香港混亂埋下種子，削弱中國主權和安全利益。另一方面，美國此舉亦會削弱港美之間的商業聯繫，對在港美企是極不負責任的行為。他指出，香港會越來越好，若在港兢兢業業的美企因美國一些政客錯誤地港美經貿事宜政治化而不能從中獲益，這不是人們願意看到的。

美國國務院回復稱，「報道編造事實，完全錯誤」，強調會繼續為美國商界發聲。」；國務院重申，「營商忠告」為美國公司所要面臨的營商環境和風險的變化提供以事實為依據、直截了當的評估，期望香港成功，享有《中英聯合聲明》承諾的高度自治。

因應《港區國安法》在港實施，美國於上月16日針對香港發出「營商忠告」，指該法令企業在港經營的風險增加。中國外交部駐港特派員公署發表聲明反駁，指這是抹黑和唱衰香港營商環境之舉，並引述國際貨幣基金組織報告再次肯定香港國際金融中心地位來指證美方的圖謀不會得逞。