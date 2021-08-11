美情報官員：塔利班可能90天內攻陷喀布爾

美國一位國防部官員援引情報評估報告表示，民兵組織塔利班（Taliban）可能於30天內孤立阿富汗首都喀布爾，並在90天內攻陷喀布爾

廣告 繼續瀏覽後續

塔利班戰士以迅雷不及掩耳速度，在6天內掌控8個省的省會，讓美國官員大感意外。

一位歐盟高階官員10日表示，塔利班目前已掌控65%阿富汗領土，奪下或即將拿下11個省的省會。

美國情報界先前曾評估警告，阿富汗政府可能最快6個月內就會垮台。

這位匿名美國官員表示，塔利班在阿富汗各地迅速攻城掠地後，才做出這份新評估報告。

他指出，“但這不是必然結果”，並稱阿富汗安全部隊可能加大抵抗力度，扭轉局勢。

目前還不清楚這是否為情報界的共識，或不同情報單位有不一樣的看法。