美情報官員：塔利班可能90天內攻陷喀布爾 發表時間： 11/08/2021 - 22:58 Une famille afghane fuit les combats entre les forces afghanes et les talibans dans la ville d'Herat, le 9 août 2021 © HAMED SARFARAZI / AP / SIPA 作者： 法廣 14 分鐘 美國一位國防部官員援引情報評估報告表示，民兵組織塔利班（Taliban）可能於30天內孤立阿富汗首都喀布爾，並在90天內攻陷喀布爾 廣告 繼續瀏覽後續 塔利班戰士以迅雷不及掩耳速度，在6天內掌控8個省的省會，讓美國官員大感意外。 一位歐盟高階官員10日表示，塔利班目前已掌控65%阿富汗領土，奪下或即將拿下11個省的省會。美國情報界先前曾評估警告，阿富汗政府可能最快6個月內就會垮台。這位匿名美國官員表示，塔利班在阿富汗各地迅速攻城掠地後，才做出這份新評估報告。他指出，“但這不是必然結果”，並稱阿富汗安全部隊可能加大抵抗力度，扭轉局勢。目前還不清楚這是否為情報界的共識，或不同情報單位有不一樣的看法。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 阿富汗