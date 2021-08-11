習近平思想讀本進入中小學成必修課教材

由中國教育部組織編寫的大中小學《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》，將於2021年秋季學期正式投入使用，並且成為一門有統一教材的必修課。這被認為是中國要進一步去除西方影響，把“習近平思想”當作“中國大一統”的舉措。

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中國教育部宣布，從2019年秋季學期起，各省分步實施新課程和教材，直到2022年秋季開學，實現全國範圍內的統一使用新教材。而組織編寫統一教材的過程成為宣傳教育習近平思想的過程。中國教育部網站稱：“讀本與統編思政課教材相互補充，構建起更為堅實的新時代鑄魂育人教材體系。”

習近平思想已經在各教材大綱中頻繁出現。譬如教育部2020年修訂的最新“普通高中英語課程標準”里，開篇便是“習近平總書記在全國教育大會上強調，要在黨的堅強領導下，全面貫徹黨的教育方針”，基本原則要“充分反映習近平新時代中國特色社會主義思想”等等。

中國中學歷史教材中也大幅增加了中國現任領導人習近平的出現頻率。比如高一歷史課最後的第十單元以1978年“撥亂反正”和“改革開放”開頭，以“國際影響力擴大”收尾，刊登鄧小平照片二次，江澤民一次，胡錦濤一次，而習近平的照片出現了五次（單人照三張，與馬英九合影一張，2016年杭州G20峰會與各國領導人合影一張）。第十單元還提到了2018年3月11日全國人民代表大會通過的憲法修正案內容：“這次憲法修改把黨的十九大確定的重大理論觀點和重大方針政策，特別是習近平新時代中國特色社會主義思想載入國家根本法。”

領導人的思想主張一直有被編入中國大陸的中小學教材，開國之君毛澤東的作品從中共建國至今一直被中國文科教材奉為經典，但專門把所謂的習近平思想寫成一本教材，設立一門必修課，還是新事件。

全國範圍統一使用的課本，還包括普通高中各學科教材。教育部宣布，從2019年秋季學期起，各省分步實施新課程和教材，直到2022年秋季開學，實現全國範圍內的統一使用新教材。至此，中國大陸基本實現了大學高等教育之前的全國範圍的教材統一。