謝倫伯格死刑案：歐盟呼籲寬大處理 中國駁斥肆意干涉

歐盟對外行動署對中國地方法院確認加拿大公民謝倫伯格案的死刑判決表示關切，呼籲寬大處理。中國駐歐盟使團發言人周二晚回應稱，該案有關程序完全合法，證據確實、充分；對歐方聲明“肆意干涉中國內政和司法主權”堅決反對，也絕不接受。

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據路透社報道稱，歐盟呼籲對謝倫伯格案寬大處理，中國駐歐盟使團稱，有關程序完全合法證據確實。

中國駐歐盟使團官網新聞稿援引該發言人指出，加拿大人謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私冰毒222.035千克，行為構成走私毒品罪。敦促歐盟切實尊重法治精神和中國司法主權，停止發表不負責任的言論。據發言人強調，中國司法機關對不同國籍的罪犯均依法處理。中國法律保留死刑，同時嚴格控制死刑適用；對危害極其嚴重的毒品犯罪適用死刑，有利於震懾和預防毒品犯罪。

據該報道，遼寧省高級人民法院周二對加拿大籍被告人羅伯特·勞埃德·謝倫伯格(ROBERT LLOYD SCHELLENBERG)走私毒品上訴一案，二審駁回上訴，維持原判，以走私毒品罪判處死刑。加拿大駐華大使鮑達民(Dominic Barton)對此表示譴責並呼籲寬大處理。