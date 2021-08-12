中共高層發文件推進依法行政 預告習近平將續任五年？

中共中央印發綱要敦促各地政府機關持續深入推進依法行政，到2025年全面建設法治政府，根據當前法治政府建設實際，將其列為《綱要》。學者認為，中共為明年“二十大”後，指明行政體制的方向，這也從側面說明習近平將會延任五年。中國政府各大網站及新華社，本周三（11日）晚間轉發中共中央、國務院有關《法治政府建設實施綱要（2021－2025年）》，並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。有大陸政治學者認為，由此可見，未來五年仍將是習近平的執政期。

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據自由亞洲今天報道稱，中共高層印發文件推進依法行政，學者研判習近平將續任五年。該報道稱，有跡象表明，中共高層的“北戴河會議”已經結束。一位不願具名的學者當天接受本台採訪時表示，現階段當局出台的任何文件，可理解為中共“二十大”後將推行的政策。一位不願具名的學者當天接受該台採訪時表示，現階段當局出台的任何文件，可理解為中共“二十大”後將推行的政策：

“也是作為2035年內，所謂建立法治政府的計畫，就是‘二十大’建立體制的重要組成部分。但是其重要性，從整個綱要來看，是很弱的。因為它表面上叫法治政府綱要，實際上只是限於所謂的行政體制，是封閉的行政政府的事項，不涉及政策的制定。”

習近平執掌中共總書記之後，2015年，中共曾出台《法治政府建設實施綱要（2015－2020年）》，今年推出新的2021至2025綱要，可謂是一份中國行政體系的延續性文件。有大陸政治學者認為，由此可見，未來五年仍將是習近平的執政期。

該報道引據這位要求匿名的學者說，看不出這份《綱要》有新的含義：“從頭到尾，人們看不出有新意，也很難解讀這個法治政府跟法治本身的具體含義。比如涉及到政府怎麼樣促進公平，怎麼樣促進更多的福利，它跟市場自由的關係等。未來的改革、社會發展等問題、政黨和行政關係的問題等都未涉及。”

縱觀這份約一萬字的《綱要》共分十個部分。首先突出要“深入學習貫徹習近平法治思想”、“健全依法行政制度體系”，其次是要求地方政府“健全突發事件應對體系，依法預防處置重大突發事件”。

《綱要》的總體目標是到2025年，政府行為全面納入法治軌道，職責明確、依法行政的政府治理體系日益健全，行政執法體制機制基本完善，為到2035年基本建成法治國家、法治政府、法治社會奠定堅實基礎。

中國學者宋陽接受該台採訪時說，相比五年前出台的《法治政府建設實施綱要2015－2020年》，最新的文件內容乏善可陳。他說：“一如既往，充斥着大話空話套話和漂亮話。而且調門非常高，都是老調重彈。這樣一份辭藻華麗，調門非常高的文件內容，由誰來監督？沒有一個確實有效的監督，肯定是實施不下去的。”

雖然《綱要》提出的多項便民措施，比如全面提升政務服務水平，完善首問負責、一次告知、一窗受理、自助辦理等制度。到2021年年底前基本實現高頻事項“跨省通辦”，以及充分保障老年人基本服務需要。但也強調要“積極推進國家安全、科技創新、公共衛生、文化教育、民族宗教、生物安全、生態文明、防範風險、反壟斷、涉外法治等重要領域立法。

自由亞洲引據宋陽說，《綱要》全文並未提及如何監督實施，才是關鍵問題：“黨內監督的這樣一個主導地位，這樣一種機制相當於沒有監督。黨內實際上是一言堂。近年來有一個新的提法叫不得妄議。”該綱要通報提到，要加強突發事件監測預警、信息報告、應急響應。定期開展應急演練，先期處置和快速反應能力。學者認為，當局此舉就是要求地方政府加強對社會監控和提高處置突發事件的能力。