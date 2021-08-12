中國強烈譴責加拿大“麥克風外交”

中國外交部發言人華春瑩今天稱，強烈譴責加拿大糾集個別國家對中國有關法院依法處理加在華公民個案指手畫腳，加拿大搞“麥克風外交”、拉幫結派對華施壓的企圖過去沒能得逞，“將來也絕不可能得逞”。美國，歐洲聯盟等表態聲援加拿大。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，中國外交部強烈譴責加拿大“麥克風外交”，敦促有關國家尊重中國司法主權。

中國外交部發言人華春瑩說，“我們敦促有關國家拿出法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。”華春瑩是以外交部網站刊登發言人答記者問形式做上述表示。

中國法院周二對加拿大公民謝倫伯格(Robert Lloyd Schellenberg)走私毒品案二審維持原判，判處死刑；周三宣判加拿大公民斯帕弗(Michael Spavor)有期徒刑11年，指犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪。

加拿大外長加諾稱這是完全不公正的判決。消息人士稱，加諾周二與美國國務卿布林肯就斯帕弗和康明凱進行了交談。加拿大政府表示，不會同意用孟晚舟交換加拿大公民的交易，稱不能幹預司法程序。

中國駐加拿大使館發言人周四強烈譴責加總理特魯多、外長加爾諾對斯帕弗案的評論，指出加方在孟晚舟未違反加任何法律的情況下將其拘押已近1,000天，這才是真正的“任意拘押”。據華春瑩指出，任何外籍身份都不是“護身符”，加拿大一方面標榜“法治國家”和“司法獨立”，另一方面干預中國司法機關依法獨立辦案，暴露出其搞“雙重標準”的虛偽面目和將法律問題政治化的真實意圖。

該報道說，此前歐盟對外行動署發言人就斯帕弗案發表聲明，中國駐歐盟使團發言人對此回應，歐方近來多次對中方依法處理外籍公民個案妄加評論，這是對中國內政和司法主權的粗暴干涉，嚴重違背國際關係基本準則。