中國擰緊監管 小馬智行擱置美國上市計畫

中國自動駕駛初創公司小馬智行已經擱置了與一家估值120億美元的空白支票公司合並達成在紐約上市的計畫。小馬智行成為滴滴出行事件後，暫停美國上市計畫的最大公司之一。滴滴出行6月在美國完成大規模首次公開發行(IPO)的幾天後，中國當局便勒令下架滴滴出行應用。不過，路透社說，即便小馬智行繼續推進上市，也將面臨美國的審查。美國證券交易委員會上個月表示，除非中國公司充分解釋其法律結構，並披露中國政府幹預其業務的風險，否則將不會允許中國公司在美國融資。

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據路透社消息說，中國整治科技企業風頭上，小馬智行擱置美國上市計畫。路透社引述知情人士表示，自動駕駛初創公司小馬智行已經擱置了與一家估值120億美元的空白支票公司合並達成在紐約上市的計畫，因為它未能獲得中國政府的保證，不會成為中國整治科技公司的目標。

小馬智行成為滴滴出行事件後，暫停美國上市計畫的最大公司之一。滴滴出行6月在美國完成大規模首次公開發行的幾天後，中國當局便勒令下架滴滴出行應用。隨後，中國也以用戶數據安全為由，對其他中國科技公司進行了打擊，這導致零氪科技和哈羅出行等一些公司紛紛取消了在美國的上市計畫。

小馬智行由豐田汽車投資支持。據消息人士稱，小馬智行現在將尋求以120億美元的估值進行一輪私募融資。由於事屬機密，消息人士要求匿名。消息人士補充說，小馬智行仍然希望出現奇蹟，很快獲得中國當局放行前往美國上市。

小馬智行在美國和中國都有業務，在包括北京和廣州在內的中國城市都有很大的影響力，除了推出通勤車試點項目，還與一些中國國有汽車集團簽署了合作協議。消息人士稱，該公司擔心如果繼續在美國股市上市，哪怕是通過與一家特殊目的收購公司(SPAC)合並方式而不是直接IPO，中國監管機構都可能對其採取行動。目前尚無法了解小馬智行與中國當局討論的細節。

小馬智行一直在就通過與VectoIQ Acquisition II合並方式上市進行獨家談判。據消息人士稱，該交易將通過向投資者定向融資籌集約12億美元，該公司此前的目標是在10月前上市。

小馬智行的發言人表示，該公司目前沒有上市的計畫或時間表，不願對談判發表評論。中國國家互聯網信息辦公室未立即回應評論請求。VectoIQ不予置評。