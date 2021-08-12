中國疫情：27個高風險地區、139個中風險地區

中國/新冠病毒

中國官方報告11日新增81例新冠肺炎病毒確診，其中境外移入病例20例；本土確診病例61例、無癥狀感染11例，分布於江蘇、湖北、湖南、河南、雲南、浙江。中國今天重新公布現有9個高風險地區、27個中風險地區。截至目前，中國大陸共有27個高風險地區、139個中風險地區。

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據中央社今天報道稱，江蘇揚州近期本土新冠病毒疫情嚴峻，當地調整部分區域疫情風險等級，今天重新公布現有9個高風險地區、27個中風險地區。截至目前，中國大陸共有27個高風險地區、139個中風險地區。

27個高風險地區分布在雲南（1個）、江蘇（10個）、河南（13個）、湖南（3個）。

另外，還有139個中風險地區分布在12個省分，其中江蘇49個、河南39個、湖南25個、四川2個、湖北8個、雲南5個、山東3個、海南2個、福建2個、北京2個、上海1個，內蒙古1個。

中國這波本土COVID-19疫情於7月20日，從南京爆發至今，緊鄰南京的揚州已累積超過700例，而光是過去10天內新增病例就超過400例，成為本輪疫情的重災區。

該報道說，根據中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，8月11日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例81例，其中本土病例61例，分別為江蘇38例、湖北10例、湖南7例、河南3例、雲南3例。