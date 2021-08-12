中國發表全面建成小康社會白皮書 稱人權里程碑

由中國國務院新聞辦公室發布的“全面建成小康社會：中國人權事業發展的光輝篇章”白皮書稱，中國全面建成小康社會，是世界人權事業發展史上的重要里程碑。

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據中央社今天報道說，中國官方今天發表“全面建成小康社會”白皮書，稱1979年底已故領導人鄧小平提出“小康之家”建設，到2021年7月，中共總書記習近平宣布全面建成了小康社會，期間有7.7億人脫貧。由中國國務院新聞辦公室發布的“全面建成小康社會：中國人權事業發展的光輝篇章”白皮書稱，中國全面建成小康社會，是世界人權事業發展史上的重要里程碑。

這份白皮書列出一些數據，表示根據中國農村居民每人每年生活水準在人民幣2300元以下的現行貧困標準，經過中共18大、習近平上台以來8年持續奮鬥，到2020年底，中國現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部“摘帽”，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決。

白皮書說，改革開放以來，按照現行貧困標準計算，中國7.7億農村貧困人口擺脫貧困。中國提前10年實現“聯合國2030年可持續發展議程”減貧目標。

白皮書列舉在就業、公共文化服務、社會保障體系和生態環境改善等方面的作為，內容提供了不同群體權益保障的相關數據，呈現出社會發展的現況。

該報道稱，在保障宗教信仰自由方面，白皮書指中國現有依法登記的宗教活動場所14.4萬處，宗教院校92所，信仰佛教、道教、伊斯蘭教、天主教和基督教等宗教的公民近2億人，宗教教職人員38萬餘人。在農民權益改善方面，白皮書稱，隨着返鄉創業就業、就業扶貧、隨遷子女就地入學等工作的持續開展，全國農村留守兒童數量從2016年的902萬名下降到2020年的643.6萬名。