同名臉書指法輪功撤出香港 法輪佛學會澄清指為「假新聞」

在全港最大的單一行業工會「教協」宣布解散後翌日，一個名為「香港法輪大法學會」在社交平台「臉書」發布消息，聲稱「決定徹出香港，並啟動相關程序。」學會網站及社交媒體專頁即日停止更新，又感謝港人的多年支持。香港多家媒體均據此報道「法輪功撤出香港」的消息，不過，香港法輪佛學會澄清並無其事，強調該會沒有社交媒體賬號，譴責有人故意製造事端，利用「假賬號」製造「假新聞」，將保留法律追究權利。

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本台到該個名為「香港法輪大法學會」的臉書，發現確是很容易誤作為法輪功的社交平台，因為臉書的照片均是法輪功的活動照片，但細看便可發現資料有誤，包括平台聯絡人仍是簡鴻章，但簡已於2019年底去世；而另一聯絡人許張綺嫻亦已非發言人，向法輪佛學會了解後，才獲悉是同名但與法輪功無關的臉書。

法輪功人士指出，該會曾就此「假冒及非官方授權」社交媒體賬號向臉書反映，要求移除，但不得要領，惟有在本年2月發出澄清聲明，強調該會只有網站，沒有社交媒體賬號，該類社媒的言行並不代表法輪功，可惜仍發生今天的事件，並有多家傳媒「中招」。

被中國政府定性為「邪教」的法輪功，回歸前的1996年在港註冊，過去二十五年來一直在香港活動，是香港在中國這片土地上仍有結社和宗教自由的表徵之一，但近年屢遭建制派施壓批評，民建聯立法會議員葛佩帆上月便曾在立法會上要求警方取締法輪功，批評法輪功二十多年來在香港擺設街站、展覽、派刊物及巡遊，散播顛覆國家政權的言論。保安局局長鄧炳強響應道，不會公開評論個別組織有否違反《港區國安法》，會按實際情況及相關法例處理任何懷疑違法的組織，並公布，在過去八年，曾移除法輪功宣傳品逾三千五百次。