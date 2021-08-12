孟晚舟案牽動的中加美新“三國演義”？

經過兩年半多的外交危機，加拿大和中國之間的關係剛剛達到一個新的緊張高峰，但不是最後一個。法新社引據幾位專家說，加拿大正處於 "僵局 "之中，只有美國能幫助它擺脫困境。只有美國放棄引渡孟晚舟，加拿大釋放孟晚舟，加拿大在中國監獄裡的幾個公民才有出獄的可能。中國網絡近日有高度評價孟晚舟是替全中國人擔罪的聖女並引發爭議的文章，但也有對孟晚舟持有加拿大護照與永久居留，以及華為作為中國核心戰略企業為什麼要轉賣給伊朗有美國科技的電腦設備而觸碰禁令，和孟晚舟為什麼要在與中國國家主席習近平在阿根廷一起開會的幾乎同日從溫哥華私下探家轉機，造成被加拿大邊警逮捕等系列因素質疑。

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據法新社說，孟晚舟被捕是中加美這一輪故事的起點。據蒙克頓高等公共研究學院（HEP）教授、中國問題專家羅羅姆-尚塔爾（Roromme Chantal）解釋說："這次突如其來的逮捕驟然毒害了兩國之間自1970年代以來一直非常良好的關係。

49歲的孟晚舟是華為創始人任正非的女兒，她於2018年12月1日在溫哥華機場被捕，華盛頓方面希望以銀行欺詐罪審判她。美國指控華為電信巨頭的第二號人物向滙豐銀行的一名高管撒謊，說中國集團與其子公司Skycom之間不存在聯繫，後者向伊朗出售設備，使該銀行機構面臨美國的制裁。華為公司一直否認這些指責。

中國政府從一開始就認為，美國政府主要是為了削弱華為，華為是中國的龍頭企業，也是5G設備和網絡的世界領導者，在美國沒有對應的公司。

據羅隆梅-尚塔爾說，"在這種情況下，加拿大顯然被美國和中國之間的地緣政治和技術競爭所裹挾，"羅隆梅-尚塔爾認為，中國將 "不惜一切代價促使孟晚舟獲得釋放。“

在過去的一周里，孟晚舟再次來到加拿大法院，就她可能被引渡的問題進行最後一輪聽證。她目前在溫哥華的豪華莊園里接受緩刑，並戴着腳踝監測器。但預計幾個月內不會有決定，如果有上訴的話，這個過程可能還需要幾年時間。

法新社說，作為報復，在孟晚舟被捕幾天後，中國逮捕了兩名加拿大人：商人邁克爾-斯帕弗和前外交官邁克爾-康明凱。兩人都在今年3月因間諜罪受審，前者的判決--11年監禁--是在孟女士回到加拿大法庭後幾天作出的。本周二，中國法院還維持了對另一名被判犯有販毒罪的加拿大人羅伯特-勞埃德-謝倫伯格的死刑判決。

據加拿大前駐華大使Guy Saint-Jacques說："這個時間點不是偶然的。這並不是巧合。“ 加拿大前駐華大使Guy Saint-Jacques說："中國想對加拿大施加壓力，我們可以看到中國加碼的施壓決定的戰略運用。“但他認為這些逮捕行為是 "人質戰略"。"他說："這是中國越來越多地使用的策略，對民主國家來說是一個真實的問題。“

周三，在宣布邁克爾-斯帕弗被定罪後，加拿大總理賈斯汀-特魯多立即抨擊這一定罪是 "絕對不可接受的，不公正的"。加拿大的許多西方盟友也譴責了這一判決。

然而，據阿爾伯塔大學中國研究所主任戈登-霍爾登說，儘管有這種支持，"渥太華和北京之間的關係天平越來越失衡，這限制了加拿大的迴旋餘地。"

據羅隆梅-尚塔爾說，"獲得加拿大人獲釋的唯一途徑是通過三角外交，與美國一起，" 據羅隆梅-尚塔爾解釋說，因為 "如果不釋放孟晚舟，很難設想中國會做出讓步。否則，中國將繼續 "將司法工具化"。

法新社警告，而另一項判決預計很快就會出現：關於邁克爾-康明凱的判決。據前大使 Guy Saint-Jacques說，他 "預計會有更嚴厲的判決，因為中國人知道這將產生強烈的影響，原因康明凱是一名前外交官"。

美國國務卿安東尼-布林肯周三呼籲北京 "立即 "和 "無條件 "釋放斯帕弗先生，加拿大外交部長馬克-加諾證實，他正在與華盛頓合作，"以確保釋放這兩名邁克爾"。但他不想 "進入加拿大與美國討論的細節。

據加拿大前駐中國大使Saint-Jacques先生補充說："解決方案之一是美國撤銷對孟晚舟的指控，或與中國達成協議，但 "到目前為止，美國似乎還沒有準備好採取行動"。

而且據戈登-霍爾登說， "美國可能沒有加拿大那樣的緊迫感。"

法新社說，在這種情況下，加拿大一些人呼籲通過威脅抵制2022年北京奧運會來對中國施加壓力。