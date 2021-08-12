張文宏與病毒共存說遭圍剿 中國民間群起聲援

中國防疫專家張文宏日前針對疫情發表“與病毒共存”說，接連遭到親官方人士圍剿，被攻擊侮辱攻擊為“西方利益集團代言人”、“美國養的狗”、“典型左右逢源的公知”、“裡應外合又一人”。但張文宏卻也獲得不少人群起聲援，更有人主張“讓張文宏繼續說話”、“不能連張文宏都容不下”。

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據中央社今天報道說，現任上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任的張文宏，7月29日凌晨透過微博發表文章指出，“世界上大多數病毒學家都認可新冠肺炎病毒這是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存”，“我們曾經經過的還不是最艱難的，更艱難的事需要長期與病毒共存的智慧”。

張文宏這一“與病毒共存”的主張，卻立即遭到不點名批判。前中國衛生部長高強以“與病毒共存絕不可行”為題，透過中共官媒人民日報不點名批判張文宏。內容聲稱，英、美等國的“與病毒共存”，已為全球防疫形勢帶來了嚴重後果，“我們絕不能重蹈覆轍”。高強還宣稱，中國的抗疫策略，“是精準疫情管控與廣泛接種疫苗並行不悖的‘雙保險’策略，而不是用疫苗群體免疫替代疫情嚴格管控，更不是‘與病毒共存’”。

隨後，北京大學教授張頤武更在環球時報以“繼續全面防控，不要中了西方的連環計”評論說，“與病毒共存”就像“勸一個考試成績遠勝落後生的優等生，要借鑒差生的學習方法”。這不是為了中國，而是“別有深意”。

這兩篇評論發表後，引起中國社會熱議，張文宏更被一些中國民眾攻擊為“西方利益集團代言人”、“美國養的狗”、“典型左右逢源的公知”、“裡應外合又一人”等。另一部分人則為張文宏的處境擔心，認為這是官方向他“出手”的訊號。

然而，為數不少的中國民間人士也群起聲援張文宏。“冰川思想庫”特約研究員張明揚以“讓張文宏繼續說話，天塌不下來”為題發表文章指出，張文宏這位代表中國醫學界科學界專業判斷的發聲之人，竟然遭到如此“夾槍帶棒的不專業批判”，讓支持與病毒“長期共存”的醫生和媒體人，陷入悲觀的情緒中。

張明揚指出，張文宏不是不能批評，但希望這樣的批評來自醫學界內部的爭論，而不是“充滿意識形態口吻的攻訐”；“長期共存”論應在輿論場中得到充分呈現、展示、討論，以及基於科學和公共政策的正常批評，而不是將一個有討論空間的專業議題無限政治化。

他說，張文宏被批判至今保持沉默，是失望還是傷心，甚至是迷茫，不得而知。但最不希望看到的，是張文宏的恐懼。

中國知名血管外科醫師張強則在微博公開表示，“共存需要理性、科學、勇氣和智慧。人類將在很長的時間內不得不與病毒共存、與流言共存、‘與愚昧共存’、與疾病共存”，並附上自己與張文宏的合照，表達支持張文宏的立場。

該報道稱，另有文章以“不能連張文宏都容不下”為題，除了追憶張文宏當年拒收紅包、儘力救治病患的往事，並指他“講科學懂科學”，而“一個健康的社會需要不同的聲音，病毒“不服口號只服科學，外行不能領導內行，專業問題必須交給專業人士處理。如果連張文宏都容不下，那真是“族群之大不幸”。