新冠源頭調查：獲取數據絕不應是個政治問題

世界衛生組織（WHO）周四強調，它需要有關新冠的“所有數據”來調查中國實驗室泄漏的假設，並敦促“包括中國”在內的所有國家共享早期病例的數據。

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世衛組織在一份聲明中說 ： “共享數據並允許重新檢查樣本（...）無非是我們敦促包括中國在內的所有國家提供支持，以便我們能夠快速有效地推進病毒溯源（大流行）的研究。

在新冠病毒溯源問題上，世界衛生組織 (WHO) 周四要求所有國家，尤其是假設實驗室泄漏的中國，發布“所有病毒數據”。世衛組織在一份聲明中說：“具體來說，要涉及實驗室泄露的假設，重要的是要獲得所有原始數據，考慮最佳科學實踐。”

法新社表示，中國曾暗示世衛組織在有關研究的政治壓力下採取實地調查新冠源頭。世衛組織補充說： “共享數據並允許重新檢查樣本（......）無非是我們敦促包括中國在內的所有國家支持，以便我們能夠快速有效地推進源頭（大流行）的研究，”。

對於率領調查的班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）來說，所謂溯源，病毒是不是從武漢實驗室泄漏？武漢是 2019 年底發現第一例病例的中國城市； 這就是 “可能”的假設之一。

班恩巴瑞告訴丹麥公共廣播公司 TV2： “一名（實驗室的）員工在採集樣本時在現場被感染，屬於一種可能的假設。這就是病毒直接從蝙蝠傳給人類的地方。”

周四在丹麥頻道播出的一部名為《病毒之謎——一個丹麥人在中國尋找真相》的紀錄片中，這位科學家對北京極為挑剔。據他介紹，他的團隊很難與中國科學家討論這一推斷。

世衛組織代表團已獲准參觀兩個蝙蝠研究的實驗室。在這些訪問期間，他表示說：“我們可以聽取中方的介紹，然後我們可以交談並提出我們想問的問題，但我們沒有機會查閱任何文件。他補充說，武漢地區沒有任何蝙蝠生活在野外，唯一可能接觸過疑似攜帶導致SARS-Cov-2病毒蝙蝠的人是武漢實驗室的員工。

世衛組織周四晚間在其新聞稿中表示，“為了能夠核查“實驗室泄露假設”，獲得所有原始數據很重要”。 世衛組織補充說，“包括中國在內的世界所有實驗室對安全協議的分析和改進對我們的集體安全很重要”。

該組織堅持認為，了解 Covid-19 流行病的源頭“至關重要”。 “獲取數據絕不應該是一個政治問題。”

該組織補充說，根據“我們已經了解到的情況，下一輪研究將包括對 2019 年首例病例和首例潛在病例的原始數據進行審查”。它呼籲所有國家克服分歧，共同努力“以提供所有數據和所有必要的訪問權限，以便儘快啟動下一輪研究”。

根據法新社從官方消息來源確定的統計，這場大流行已造成至少 430 萬人死亡。 但世界衛生組織估計，考慮到與 Covid-19 直接和間接相關的更高死亡率，大流行的死亡人數可能會高出兩到三倍。