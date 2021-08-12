立陶宛女大使稱即將離開中國 中國大使已召回否未知

立陶宛駐華大使Diana Mickeviciene今天表示，在北京和維爾紐斯就台灣島問題發生外交爭執之際，她被中國當局要求離開該國。Diana Mickeviciene目前仍然處於抵達北京赴任必須的21天防疫隔離檢測中。沒有消息報告中國駐立陶宛大使是否已奉召回國。

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據法新社今天報道稱，立陶宛與中國外交糾紛此案始於7月，當時台灣當局宣布在波羅的海國家（歐洲聯盟（EU）成員）開設一個以台灣冠名代表處。

中國視台灣為其領土的一部分，並反對對台灣當局的任何官方外交承認。然而，中國通常容忍以 "台北代表處"的名義在國外設立這種辦事處。

然而，在立陶宛，該辦事處的名稱將是 "台灣代表處"，這一表述似乎賦予了該領土以國家合法性，北京譴責是試圖促進台灣獨立。

作為回應，中國外交部星期二宣布召回其駐立陶宛大使，並要求維爾紐斯召回其駐中國大使Diana Mickeviciene。

據立陶宛駐華大使Diana Mickeviciene在周三晚上發給法新社的電子郵件中說："我剛剛抵達北京（......），就被告知我被要求離開。” 而與所有抵達中國的旅行者一樣，這位大使目前正在接受為期21天的強制性檢疫。"她說："一旦這檢疫隔離結束，我就會離開，我可以搬家。”

立陶宛對中國本周的反應表示 "遺憾"，說 "在尊重一個中國原則的同時"，立陶宛仍然 "致力於發展與台灣的互利關係"。

據法新社說，這一論點在星期三晚上被北京方面駁回。據中國外交部發言人華春瑩說："不可能一面說我們尊重一個中國原則，另一面又公開與台灣當局有官方關係。” 華春瑩在一份聲明中說，"中國有權利和義務對這種 "嚴重侵犯其主權的行為 "作出合法和合理的回應。”

該報道稱，自台灣總統蔡英文於2016年從一個傳統上致力於獨立的政黨上台以來，北京加強了對台灣的軍事、經濟和外交壓力。蔡英文試圖建立一個獨立於中國的台灣民族身份，並拒絕承認1992年的北京-台北共識，該共識確認了台灣和中國大陸在 "一個中國 "內統一的原則。