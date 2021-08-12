美國財長耶倫正考慮訪問中國，或將討論取消加征中國商品關稅

據彭博社引述知情人士透露，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）正考慮未來幾個月內前往中國，此時正值拜登政府廣泛評估前總統特朗普所加征的中國商品關稅和對中國的政策。

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如果此行成真，耶倫可能會見中國副總理劉鶴，而且將成為拜登政府訪問中國的最高級別官員。

知情人士表示：耶倫這趟可能出訪中國的行程，目標包括討論兩國之間的共同點，例如貿易，因應氣候變遷的行動，以及更艱難的議題。

耶倫若出訪中國，將代表拜登政府上台後，美中兩國官員首次舉行面對面經濟協商。此前，美國國務院高層官員曾與中國官員舉行兩次會議，3月在阿拉斯加舉行的外長會談，很快就演變成對人權、貿易和國際同盟的爭吵和指責，另一場則是美國副國務卿上個月訪問天津，中國官員要求美國取消所有對中國的制裁和關稅措施。

彭博社報道說：美國總統拜登迄今展現對中國的強硬立場，不過，拜登政府仍在努力完成美國對中政策的廣泛評估。官員們保留特朗普政府時代所實施的關稅，然而，耶倫對這些關稅措施的有效性表達懷疑。

超過30個美國貿易組織上周呼籲拜登政府恢復與中國的談判並取消關稅，理由是關稅正在傷害美國經濟。這些組織敦促美國政府重啟與中國的談判，以確保北京履行其2020年第一階段貿易協議下的承諾，並在今年底前增加採購美國商品。

據《紐約時報》報道：耶倫在接受該報採訪時警告，依然存在的關稅已經傷害了美國消費者。耶倫談及特朗普政府對3600億美元中國進口商品徵收的關稅時，質疑關稅是否設計良好。她說：“我個人的觀點是，對中國徵收關稅的方式並沒有考慮到哪裡存在問題以及美國的利益是什麼。”