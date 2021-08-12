胡錫進支招：強力聯合俄羅斯與白俄羅斯共同對付立陶宛

為抗議立陶宛支持台灣的立場。環時總編輯胡錫進稱，中國應聯合俄國、白俄羅斯兩個與立陶宛接壤的國家，共同懲罰立陶宛。他甚至說，懲罰美國盟友“應成為中俄戰略協作新的內容和方向”。胡錫進說，“中俄戰略關係要對美國的盟國立威”、“這應成為中俄戰略協作新的內容和方向”。胡錫進還說，隨着中美關係緊張，中國處理台灣議題的成本將呈進一步上升之勢，“觸動我們更積極地思考一個問題：是否應該加快徹底解決台灣問題的進程”。

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據中央社今天報道稱，環時總編胡錫進拉俄羅斯下水抗議立陶宛。

中國外交部10日以立陶宛“允許台灣當局以‘台灣’名義設立代表處”為由，宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使。美國國務院譴責中方的報復行動。歐盟也稱，對中方召回大使表示遺憾。

中國鷹派外圍官媒環球時報總編輯胡錫進今天撰文說，美國力挺立陶宛“完全在意料之中”，因為立陶宛“看的就是美國的臉色，甚至連劇本都是華盛頓審過的”。他稱，立陶宛“踩到了東亞最敏感的熱點上”，“台灣問題是整個西太平洋最突出的地緣政治紅線，是中國捍衛核心利益的一號陣地，在這裡向中國發難，不遭到猛烈反擊是絕無可能的。”

據胡錫進主張，中國必須強烈反制，如果立陶宛一意孤行，“我們要做好與它走到斷交那一步的準備”。此外，“中國應當聯合俄羅斯、白俄羅斯這兩個與立陶宛接壤的國家，共同對它實施懲罰”。他稱，“中俄有必要聯手打擊一兩個美國的忠實走狗，以儆效尤。我們不能放任少數美國盟友以突破國際關係準則底線的方式挑釁這兩個大國”，“中俄戰略關係要對美國的盟國立威”、“這應成為中俄戰略協作新的內容和方向”。

據胡錫進說，隨着中美關係緊張，中國處理台灣議題的成本將呈進一步上升之勢，“觸動我們更積極地思考一個問題：是否應該加快徹底解決台灣問題的進程”。胡錫進最後舉立陶宛近日的示威抗議，聲稱“也算是惡有惡報”。