鄭州大水 法新社驚呼汽車墳場之巨大

2021 年 7 月 23 日，鄭州市京廣北路隧道被發現充塞着大量被洪水淹沒的車輛。

法新社今天說，在中國，洪水過後驚現一個巨大的汽車墳場。 7月20日，六十年未見的暴雨襲擊了省會鄭州，大多數死亡病例都是在這裡發生的。在三天內，幾乎下了一年的雨。 隨着水位上升，駕車者被困在公路隧道和地下停車場。根據中國官方消息說，河南保險監管機構負責人馬超周二告訴國家電視台，至少有23.8萬輛受損車輛被送往類似鄭州郊區的汽車墳場。

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據法新社今天自北京的報道稱，7月中國中部鄭州發生致命的洪水後，數千輛被毀壞的汽車躺在一個巨大的停車場里，象徵著悲劇的規模。

在上個月的暴雨之後，河南省已經開始了重建行動，根據最新的官方數據，總共有300多人死亡。7月20日，六十年未見的暴雨襲擊了省會鄭州，大多數死傷例都是在這裡發生的。

該報道稱，在三天內，幾乎下了一年的雨。隨着水位上升，駕車者被困在公路隧道和地下停車場，十幾名地下乘客被淹死。數以千計的汽車和建築物也被摧毀或損壞。

據一名王姓鄭州居民王告訴法新社，"當水開始上漲時，我們被迫放棄汽車。"

投資銀行高盛在7月估計，這場災難給保險公司帶來了沉重的壓力，索賠總額達17億美元（14億歐元）。這位王先生說，”但獲得賠償已經成為一個非常令人頭痛的問題，需要填寫幾十份表格。"

上周，中國當局估計洪災造成的經濟損失為1337億元人民幣（178億歐元）。據河南保險監管機構負責人馬超周二告訴國家電視台，至少有23.8萬輛受損車輛被送往類似鄭州郊區的汽車墳場。