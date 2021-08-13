中國男藝人舊照被批“精日” 遭20餘合作品牌解約

中國男演員張哲瀚日前被網絡曝光曾去乃木神社參加朋友婚禮、與印尼黛薇夫人合影、在靖國神社拍照，隨後被網民批評是“精日分子”。該事件隨後遭到了中國官媒《人民日報》及共青團中央等官方機構批評。張哲瀚事發後通過微博發表聲明道歉，但包括娃哈哈、可口可樂等20餘個品牌已宣布終止與他的合作關係。

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事發後，張哲瀚通過聲明表示，“今天我為曾經無知的自己而羞愧，更要對之前不當行為深刻地道歉。”他稱，“我參加了一位朋友在日本舉辦的婚禮，對於婚禮舉辦場所的歷史背景和參加婚宴的其他人政治背景失察，這是我的過錯。以前在各地旅遊時我喜歡隨意拍照，由於對當地建築物當地歷史知識的欠缺，以及在拍照時對入畫內容的不謹慎, 我拍的照片合影裡面出現過嚴重傷害國人感情的內容，我也在此鄭重道歉，對不起。”

張哲瀚稱，“我不親日，我是中國人！我從未在任何場合發表過有損祖國的言論！我深深愛我的祖國！大家可以批評我無知。我特別感謝大家的監督和批評，作為公眾人物，我更應當時刻牢記歷史傷痛，以後我會更認真的學習歷史文化知識，豐富自己的專業素養，更加嚴謹和自律，再次鄭重的道歉。”

此前，張哲瀚被網民扒出曾經去日本參加的一個婚禮上，和印尼前第一夫人黛薇夫人同席，而且婚禮地點還選在了供奉乃木希典和他的妻子的乃木神社，張哲瀚曾在此神社前拍照，另外他還曾自己發出疑似在靖國神社的照片等引網友熱議紛紛。

對此，張哲瀚的朋友在社交媒體Instagram上道歉，並澄清稱，“乃木神社是很多日本結婚的人會選擇的場所，我們並沒有做詳細的調查，也並不了解場所的背景”。其表示， “非常抱歉給我們的嘉賓朋友帶來麻煩，也對因我們場地選擇而受到傷害的朋友一併真誠道歉。”

該事件還是遭到了官媒《人民日報》、環球網，央視網，共青團中央等微博的痛批。此外，據報導，包括娃哈哈、可口可樂等20餘個先前與張哲瀚有合作的品牌宣布終止與他的合作關係。