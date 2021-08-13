新香港選舉：選委會64%組別成「等額選舉」 民主派幾近絕跡

在新的香港選舉制度中具有重要角色的選舉委員會，將於下月19日經投票選出，但在需要經選舉產生的五大界別36個分組中，有23個分組的提名人數與議席數目相同，意味若其提名資格獲得確認，611名候選人將自動當選，人數是上屆選舉的兩倍多。連同約三百七十名由指定團體提名產生的席位及當然委員，約三分之二的選委人選已定。政治學者馬岳估計，若選委最終由建制派包攬，民主派人士將難以爭取參選立法會的提名機會。

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負責選出香港行政長官、互選成立法會議員，以及提名其他人參選立法會的選舉委員會，其提名期昨(12日)天結束，選舉事務處共接獲1056份提名表格，包括1016份候選人提名表格和40份指定團體提名表格，當中，民主派人士幾乎絕跡，在逾千人中，只有在五年前脫離民主黨去成立走「第三路線」的「新思維」主席狄志遠和獨立民主派、現任西貢區議會主席周賢明。

若經候選人資格審本委員會在未來兩星期確認資格，上述1016名候選人將於下月中競逐967個選舉席位，即1.05人競逐一個席位，較上屆選舉1.48人爭一席，競爭大為減少。而在出現競爭的13個選舉組別中，以社福界的競爭最為激烈，有23人爭逐12個席位，即1.9人爭一席；其次是醫學及衛生服務界，有24人爭14個席位，即1.7人爭一席；接着是勞工界，有72人爭60個席位，即1.2人爭一席；餘下十個組別，參選人數只比議席數目多一至二人。

中文大學政治與行政學系副教授馬岳回復傳媒時表示，選委會人數雖由上屆的1200人增至今屆的1500人，但當然席位和提名席位卻大增至占選委的三分之一，以致選舉席位減少；再加上民主派基於新制度下獲得提名空間不大而不組隊參選，選舉的競爭程度減弱是預期之內。

他又說，從參選人看來，選委會最終可能會由建制派包辦，而新制下，參與年底立法會選舉的候選人需取得選委會五大界別提名方可入閘，若北京不開綠燈，將難以獲得提名，而以澳門民主派全數無法取得參選資格看來，香港現存的民主派成功入閘參選立法會的機會不大。

親建制的時事評論員袁彌昌則指出，為貫徹「愛國者治港」，角色重要的選委會，當局在設計時已確保「絕大部分」選委議席會落入愛國者手中，加上不少建制派人士視選委為中央是否認同他們為愛國者的象徵，因此外界要取得有關議席的機會很微。但他相信，部分較為親建制的專業及溫和人士將有機會入閘參選，以突顯選委會包容外界。