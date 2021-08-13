日本兩大臣參拜靖國神社

在15日的日本終戰紀念日前，日本經濟再生擔當大臣西村康稔13日參拜了東京九段北的靖國神社。日本防衛相岸信夫13日下午也參拜了靖國神社。這是2016年12月稻田朋美之後首次有在職防衛相參拜。

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西村接受媒體採訪時解釋稱：他是作為一名議員參拜靖國神社的。他透露是自費獻上了“玉串料”（祭祀費），並在簽名薄上署名“眾議員西村康稔”。

西村面對採訪回答稱：“以安靜的形式進行了參拜，也祈禱犧牲的英靈們的安寧，並再次誓言進一步推進日本戰後所走的和平國家之路。”此外，自民黨的前女性活躍擔當相有村治子13日也進行了參拜。

岸信夫於13日下午2點左右參拜了靖國神社。據他說，也是自費支付了“玉串料”的費用，並在簽名簿上以“眾議院議員岸信夫”的形式署名。

參拜後，岸信夫說：“我向在二戰中為國家犧牲的人們表示崇敬之念，並獻上我的哀悼。同時，再次堅定了我不戰的誓言和保衛人民的生命及和平的生活的決心。

此外，當被記者問及參拜靖國神社後中韓兩國將反對時他說，“在每個國家，向戰爭中的英靈表示崇高的敬意都是理所當然的。在談及他的參拜是否會對日中防衛對話產生影響時他表示：“到目前為止，我一直在與中國國防部長進行會談，對話的窗口始終是敞開的。”

官房長官加藤勝信10日在記者會上，當被問及首相菅義偉是否會配合終戰紀念日參拜時表示，“首相將妥善判斷。我也是一樣的。”

去年9月菅義偉內閣上台後，靖國神社去年10月秋季例行大祭和今年4月春季例行大祭期間，首相及全體內閣均未參拜。

去年8月15日，四名安倍內閣的成員，參拜了靖國神社。他們分別是環境相小泉進次郎、文部科學相萩生田光一、沖繩北方擔當相衛藤晟一、總務相高市早苗。這是第二屆安倍內閣四年來首次出現在日本戰敗日參拜靖國神社的閣僚。