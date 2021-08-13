民陣今商解散 警務處長指民陣舉辦部分遊行涉違國安法 不排除續檢控

繼支持不少民主派團體的香港教育專業人員協會周初宣布解散後，近二十年舉辦大型遊行的民間人權陣線將於今(13日)晚開會，討論是否解散；與此同時，左派報章《大公報》刊登警務處處長蕭澤頤的專訪，指一直未有註冊的民陣，「近年組織一系列大型非法遊行集會，有些可能涉嫌違反(港區)國安法」，警方已搜集證據，隨時採取行動。即使民陣解散，亦不排除繼續調查和檢控其骨幹成員。 在《大公報》今天在頭版刊登的專訪中，蕭澤頤表示，民陣自2002年成立以來，一直未有註冊為公司或社團，近年更組織一系列大型非法遊行集會，可能涉嫌違反國安法，警隊將會深入調查取證。

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至於有人憂慮民陣一旦解散將可能銷毀證據，蕭澤頤表示，警方搜證早有部署，不會今時今日才搜證，而是會集齊相關證據，所以任何人違法，不要以為可以逃之夭夭。即使一些「有頭有面」的骨幹成員已因諸如非法集結罪被判囚，警方亦不排除會繼續對他們進行調查、檢控。

至於同樣被針對的支聯會，月前有近半理事辭職，但蕭澤頤重申，犯法行為不會因辭職而被抹走，但現在「從良的話，可以系求情的理由，但繼續違法只會更加深化犯罪行為的嚴重性」。

本台了解，民陣餘下的主要團體日前曾舉行會議，討論退場方案，包括總辭、不續會及解散民陣，會上傾向解散。部分與會團體稱要把討論結果帶回所屬團體討論及確認，留待今(13日)晚再開會決定。不過，民陣臨時召集人鍾松輝拒絕證實是否今天開會以及是否討論解散。

民陣成立於港府擬訂定國家安全條例草案以落實基本法23條的2002年9月，並在翌年7月1日香港回歸紀念日舉辦遊行，反對立法，有至少一成港人參與，草案最終撤回。民陣其後每年7月1日均舉辦遊行，表達市民的不滿和要求。及至2019年中的反修例運動期間，民陣共舉辦約六場遊行。香港落實國安法後，警方發信給民陣，指其未有註冊為社團，涉嫌違反《社團條例》，要求民陣今年5月提交資料，解釋收支和過去五年舉辦的遊行集會目的及地點，以及民陣與支聯會等團體聯署致函聯合國人權事務高級專員的目的及原因等，但民陣表明，民陣是一個民間組織平台，不是社團，且多年來與警方開會討論遊行事宜，不明白警方為何現在質疑其合法性。