離港人數按年升逾3倍 總人口跌1.2% 學者料移民潮將持續多一至兩年

香港人口外移的情況加劇，根據港府最新數字，香港本年中的臨時人口為739.47萬，跌幅較前一年擴大至1.2%；當中，離港者有8.92萬人，較前一年同期多逾三倍。港府估計今年已經是移民潮高峰，但人口研究學者葉兆輝並不認同，指因國安法及其他因素造成的移民潮，高峰會在未來一、兩年持續，呼籲港府正視，特別是以中國單程證移民來港人士，「數量和質量」均不吹以彌補外移者。

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此外，以「永久離開香港」為由而提取強制性公積金的金額在上一財政年度破紀錄，亦在一定程度上反映移民人數上升。根據強制性公積金計畫管理局昨(12日)天發表的年報顯示，由去年4月至今年3月，因永久離港而提取強積金金額達65.67億元，按年增加約27.3%。但積金局補充，以此為由提早提取強積金，並不等同移民個案，當中包括非本地僱員結束在港工作以及移居中國內地生活者。強積金是港府強制僱員與僱主共同供款、並在65歲或特別情況下取回作退休生活之用。

港府統計處昨日公布，本年中的臨時人口較去年同期減少8.7萬人，降至739.47萬，跌幅為1.2%，是連續第二年人口下跌，且跌幅較前一年擴大0.82個百分點。當中，固然有因為中國內地持單程證移居香港人數因疫情封關而大減37%有關，但變化幅度更大的是外流人數，離港人數由2019年中至20年中的2.09萬，增至2020年中至本年中的8.92萬人，增幅達3.16倍。

港府強調，凈移出涵蓋港人以工作和讀書等不同目的而進出香港，「概念上與移民並不相同」，而香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。另外，港府內部分析指出，移民離開者以有十多年工作經驗人士為主，「未算高層人士」，與回歸前的移民情況不同，又估計今年已經是移民潮高峰。其次，內部又估計，離開者有一半為勞動人口，沒有職業分布，也不掌握他們前往甚麼地方。

商業電台叩應節目主持人今(13日)早質疑港府不願正視問題，把港人移民描繪成正常現象，實在算不上良政善治，因為要解決問題，須先正視問題。另外，研究人口政策的香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝亦表示，港人離開香港確是有許多原因，但近年移民人數確實有增加。他還說，目前並非移民流失潮的高峰，因為若部分人因《港區國安法》或其他因素移民，都需要時間作準備，預料未來一、兩年離開的人數會持續偏高，其後才會轉趨穩定。

他又說，與九七年時的移民潮不同，當時不少人是有迴流打算，但現在是舉家移民，迴流機會降低。而更令人憂慮的是，離開者多是中層技術和專業人員，香港可能出現青黃不接的問題，在「人才庫」被削的情況下，自會影響社會發展。此外，移民亦會對社會帶來的情感破壞，他舉例，當教師離港，自會影響他們與以前學生的關係，變相令留港者受影響；而未能與年輕家庭成員一同移民的長者，對移民者和留港者均有心理影響。

他更憂慮，香港難以彌補人才流失，因為全球都在吸納人才，「香港的特色不斷被削弱，如何與其他地方競爭呢？」他指出，香港要留住人才，必須先了解人才離開的原因，「回應市民需要」，促遘港府正視問題，及早研究及作出對應之策。