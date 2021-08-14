著名維權律師高智晟失蹤4年 高妻：活要見人，死要見屍

中國著名維權律師高智晟與外界失聯已4年，他流亡美國的妻子耿和8月13日發文表示，至今深信丈夫並非被當局宣傳的所謂革命家，只是從事律師工作，堅守人的良知。她表示，一定要找到高智晟，“活要見人，死要見屍”。

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耿和在推特上發表聲明說，丈夫被綁架4年了，4年來，自己沒有聽到過他的聲音，沒有任何人和單位證明他還活著，“16年來，我們這個普普通通的家庭，被全世界最黑暗最無恥的政權—中國共產黨徹底撕裂。”她稱，自己堅持認為高智晟不是被“共產黨宣傳的有野心的革命家”。耿和稱，“他只是在從事律師的工作中，堅守人的良知，把共產黨那些反人類的犯罪事實進行揭露，讓世界看到中國共產黨醜惡的真面目”。

耿和說，“高智晟被共產黨綁架整整1460天”，“我知道我不能放棄，我們相識36年，結婚31年，我仍然相信，不論天涯海角，海枯石爛，我一定要找到他，活要見人，死要見屍。”她表示，“我只要他接一個電話，親口告訴我，他還活著。我只是一個普通的家庭主婦，我現在只有這一個卑微的要求。”

耿和說，如果這個卑微的要求不能得到滿足，“我將用盡我的餘生，用盡我在美國十幾年所有社會資源，尋求對前陝西公安廳長鬍明朗，現廳長徐大彤，陝西政法委書記莊長興的國際制裁，包括凍結財產，驅逐直系親屬等等。”她稱，現任公安部長和前任公安部長不能制止陝西公安廳的胡作非為，也將成為她的下一個目標，“我將保留尋求對兩任公安部長國際制裁的權利”。

文末，耿和說，“16年來，你們共產黨低估了高智晟的決心和毅力，沒有徵服他。現在，也使你們正視我的決心，中國自古有孟姜女哭倒長城的故事，我也許哭不倒長城，卻有信心讓你們這些吸滿民脂民膏的政法高官多年所得，竹籃打水一場空。”

高智晟曾被中國司法部評選為“中國十佳律師”，但因代理法輪功學員案件，2006年被吊銷律師執照，隨後因“煽動顛覆國家政權罪”被判有期徒刑3年。他在常年失去人身自由期間多次遭遇酷刑和迫害。2014年出獄後被當局持續軟禁，2017年8月失蹤至今，下落不明。