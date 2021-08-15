復旦大學：對張文宏博士學位論文問題啟動調查

就中國著名防疫醫生張文宏博士論文被舉報一事，上海復旦大學研究生院網站8月15日發表聲明回應稱，我們收到舉報，同時也關注到網上關於張文宏博士學位論文綜述部分問題的反映，學校已啟動調查核實，調查結果將及時公布。聲明稱，衷心感謝大家對我校研究生教育培養工作的關心和監督。

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復旦大學研究生院的聲明以“關於對我校張文宏博士學位論文問題舉報的回應”為題，其內容寫道，“我們收到舉報，同時也關注到網上關於張文宏博士學位論文綜述部分問題的反映，學校已啟動調查核實，調查結果將及時公布。衷心感謝大家對我校研究生教育培養工作的關心和監督。”

7月底南京祿口機場出現因新冠病毒變異毒株德爾塔引發的疫情，並隨之擴散至中國多個省市。張文宏於7月29日深夜在微博髮長文評估疫情，並在文末提出，“現在世界上大多數病毒學家都認可這是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存。南京疫情讓我們再次看到病毒的無時不在。不管我們願意不願意，未來的風險一直會有”。

張文宏稱，“世界如何與病毒共存，各個國家都在作出自己的回答。中國曾經給出一張漂亮的答卷，南京疫情之後，我們一定會學習到更多。未來中國選擇的方式一定是既保證與世界的命運共同體，實現與世界的互通，回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼。中國應該有這樣的智慧。”

不過，中國衛生經濟學會總顧問、前中國衛生部部長高強對“與病毒長期共存”的觀點不以為然，並認為該策略決不可行。他於8月5日在人民日報客戶端發表文章，以《“與病毒共存”可行嗎？》為題，認為人類與病毒的關係是“有你無我、你死我活”的關係。

高強稱，“英、美等國的‘與病毒共存’，已經給全球的抗疫形勢帶來了嚴重後果，我們絕不能重蹈覆轍。只要疫情仍在國際上廣泛流行，我國嚴防境外病毒輸入的方針就不能變，堅決切斷病毒傳染鏈的策略就不能變，早發現、早控制的目標就不能變。”

此文一出，有網友將矛頭指向張文宏。對他觀點的支持者和反對者互相在其微博的評論區試圖說服對方，公眾就是否應該“與病毒共存”的話題展開討論。