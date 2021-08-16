吳亦凡涉嫌強姦罪被批捕 逾80名藝人簽署德藝承諾書

中國北京市朝陽區人民檢察院8月16日通報，經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。此前，7月31日，朝陽警方通報，吳某凡因涉嫌強姦罪被刑拘。同日，“芒果TV藝人經紀”發文表示，來自全國各地的80餘位芒果TV簽約藝人自發籤署《自覺踐行崇德尚藝 努力做新時代文藝工作者承諾書》。

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朝陽檢察周一通過微博發布檢方通報稱，“2021年8月16日，北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。”該事件經《人民日報》報道後，中國演出行業協會發文，稱吳亦凡案警示從業者必須提高法律意識，提高作為公眾人物的道德基準線，藝人、經紀公司應以此案為戒。

中國演出行業協會的聲明稱，“自吳亦凡事件在網絡爆發，呈現在公眾面前的是一個罔顧法紀、恣意妄為、金錢至上、隨心所欲的‘明星’。作為文藝工作者，以藝術作品弘揚中國文化的基本職業作用無從談起；作為公眾人物，傳遞核心價值觀的社會職責置若罔聞；作為擁有龐大粉絲群體的‘頂流’，觸犯法律底線，造成極其惡劣、難以挽回的社會影響，行業難容。目前吳亦凡影視、音樂、綜藝等相關作品均已下架，其本人也將接受法律制裁。”

聲明稱，“演藝圈是顯性‘名利場’，容易讓人迷失。一些人逐漸飄飄然，忘了本分，忘了責任。自以為有顏值、有粉絲，就可以沒有敬業精神，沒有職業道德；自以為有賣點，有關注，就可以沒營養、沒藝術追求；自以為有資源、有流量，就可以沒人品、沒底線。殊不知，德不配位的明星如同空中泡沫，飛得再高，膨脹再大，也終會破滅，任性妄為終會脫軌而出。”聲明續指，“‘脫軌’必然要付出代價，在法律層面制裁結束之後，本次涉案藝人吳亦凡還將面臨行業對其持續進行的從業抵制等懲戒。”

此外，湖南衛視在線視頻媒體平台“芒果TV藝人經紀”周一還發文稱，來自全國各地的80餘位芒果TV簽約藝人自發籤署《自覺踐行崇德尚藝 努力做新時代文藝工作者承諾書》。文中稱，“做藝先做人，做人德為先。”眾藝人簽署“藝人藝德承諾書”的同時號召廣大文藝工作者為年輕一代樹立榜樣。“心懷敬畏，不忘初心，與芒果TV藝人一起向上、向善，努力做新時代文藝工作者！” 承諾書提到，“堅決抵制違法失德劣行、堅決抵制惡俗粗劣表演、堅決抵制歪曲事實惡意炒作，做一個德藝雙馨、堅持以人民為中心創作導向的藝人，營造風清正氣的行業環境。”