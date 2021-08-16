衝擊公民社會不止於民陣解散 中港學者均料陸續有來

中國人大通過香港選舉新規，3月30日，香港政制及內地事務局局長曾國偉，香港特別行政區行政長官林鄭月娥及香港政制及內地事務局常任秘書長唐潤光在新聞發布會上致辭。

在香港主辦大型集會遊行十九年的民間人權陣線(民陣)被迫解散，國際特赦組織和香港政治學者均預料，會引發骨牌效應。中國學者田飛龍更點名香港職工會聯盟、香港護士協會等組織偏離專業，明顯有違反《港區國安法》的風險；不過，香港有政治和社會學的學者認為，未來末有其他民間團體成為打壓目標，但有關組織的解散雖令港人的表達自由受阻，但港人會改以其他方式表達不滿，包括移民，稱解散組織無助港府收復民心。

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香港教育專業人員協會和民陣在一星期內先後宣布解散，但中國國務院港澳事務辦公室發言人表明，堅決支持香港依法調查「民陣等反中亂港組織」涉嫌違法行為和活動，堅決支持港府「深入推動各領域撥亂反正」。不少學者認為，對公民社會的打壓會陸續有來。

一般預計，下個可能被打壓的組織應是香港市民支援愛國民主運動聯合會，但本身是政治學者的中國港澳研究會理事田飛龍向《明報》指出，民陣解散後，其他與本土激進勢力同行、勾結外國勢力的組織也有壓力，他點名職工盟和香港護士協會，指這些組織走政治化路線，在國安法落實後，「具備明顯的違法性」。這是首次有建制派點名護協。他又說，反對派組織仍有生存空間，但應參照國安法主動進行「內部整頓」，並以行動落實改革，不能「矇混過關」。

走第三條路線的新思維，其主席狄志遠表示，民陣解散是意料中事，但民間力量仍有發展空間，只是需要適應新的遊戲規則，包括必須主動與北京的中央政府和港府溝通，以建立互信關係，若被懷疑有不良政治動機，可能會被人「用手段令你的工作困難」。

民陣解散另一關注點是結社和集會自由被打壓。國際特赦組織中國組主任羅助華發表聲明，指民陣在親北京媒體和警方夾擊下被迫解散，反映香港當局打壓人權的範圍正由政黨、傳媒及工會擴展至非政府組織，對公民團體因從事正當工作而遭打壓感到心傷，亦憂慮《港區國安法》會有骨牌效應，加速獨立的公民社會團體消失，呼籲當局尊重及保障所有人的結社自由。

中文大學政治與行政學系副教授馬岳指出，現時公民社會氣氛肅殺，具規模的公民社會組織相繼解散，相信未來出現跟民陣同等規模平台的機會不大。他估計，解散對認同民陣「和理非」路線的市民有一定影響，日後其他民間團體組織和申請遊行會更困難。

另外，前民陣召集人楊政賢今早在電台節目指出，極權正在盡一切方法清除異見聲音，但歷史可見，白色恐布不能永遠持續，即使比香港更惡劣的地方，公民社會都不會消亡。他堅信，只要每個人仍然追求自由，在背後努力連結不同公民團體，即使香港失去民陣，公民社會仍有發展空間。

不過，建制派人士普遍表示，被限制的，只是反中亂港的遊行，並非不可以舉行大型遊行。行政會議成員葉國謙和中國港澳研究會副會長劉兆佳都持類似看

法，劉兆佳更表明，只要示威遊行不是挑戰國家主權或危害國家安全，而是針對香港內部實務，日後仍然可以舉辦。他又說，民間團體仍可存在，而一些較少鼓吹政治鬥爭的民間組織更可令民間社會有較大發展空間。

民陣在2002年秋天由數十個民間團體組成，頭炮是在03年7月1日舉辦遊行，反對港府就《基本法》23條訂定國家安全法例，有約一成港人參與，最後令港府撤回莫案。自此，民陣每年都會舉辦七一遊行，並因應當時社會的要求訂定主題。直到2019年反修例運動期間，民陣先後舉辦六次大型遊行，其中兩次聲稱有一百萬和二百萬人參與。及至去年，警方首次拒絕其七一遊行申請；今年3月，傳出民陣將被取締的消息，多個政黨及政治團體先後退出。