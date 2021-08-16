調查：疫情及經濟夾擊 兩成中港台等五地華人有焦慮或抑鬱

一項東南亞地區的華人網上調查發現，受武漢肺炎疫情和經濟下滑打擊，平均每五個華人便有一人感到中等程度以上的焦慮或抑鬱；而就抑鬱程度而言，中國情況較佳，平均分為2.55分，其次是2.96分的香港，接着是台灣、馬來西亞及泰國。

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為了解疫情打擊對不同地區華人的身心健康影響，香港和馬來西亞等地的大學和民間團體在6月28日起的一個月向區內華人進行「2019冠狀病毒病、華人社會心理健康及復原能力」問卷調查，結果顯示，疫情防控較佳的兩岸三地，負面影響不大；相反，泰國則因疫情在民調期間反彈而有較大的負面影響。

根據有1209人回復的調查結果顯示，以0分為全無影響、10分有極大影響計算，疫情的負面影響平均分為4.87分，經濟下滑的負面影響則為3.41分。若以地區而言，疫情對中國回復者的負面影響相對較輕，只有4.05分，其次為台灣、香港、馬來西亞和最高分的泰國，達5.66分。

與去年相比，香港人的抑鬱程度由3.81分改善至2.96分，焦慮程度由去年的4.03分改善至今年的3.06分，快樂指數亦有微升。進行調查的團體認為，結果反映港人認為疫情對他們的負面影響減少。

臨床心理學家鄭健榮建議，各地政府及自願團體可提供網上訓練或資源，幫助不同人士的創傷後成長，減少疫情和經濟下滑對市民的心理健康影響。